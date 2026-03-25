Llamamiento a los cofrades para que donen sangre en Zamora

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl) y la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora organizan el próximo 31 de marzo un maratón de donación en la Avenida de Requejo, Zamora, con el objetivo de reforzar las reservas ante el previsible descenso de donaciones durante el periodo de Semana Santa.

La jornada se desarrollará en el autobús de donación ubicado en la Avenida de Requejo (al lado de la Junta) de 09:45 a 13:15 horas y de 15:45 a 21:15 h, y es parte de la I Ruta de Maratones de Castilla y León para garantizar reservas antes del periodo de Semana Santa.

Desde el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de la Junta de Castilla y León advierten de que las reservas de sangre suelen disminuir en los días previos a los periodos festivos, debido a los cambios en los hábitos de la población y al aumento de desplazamientos, lo que hace especialmente necesario anticiparse para garantizar las 450 donaciones diarias que se necesitan en Castilla y León para hacer frente a urgencias, tratamientos oncológicos, trasplantes o partos complicados entre otras actividades asistenciales.

“Necesitamos la colaboración de la ciudadanía para mantener niveles adecuados de reservas y que los hospitales puedan atender con la actividad sanitaria”, señalan desde la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora.

Llamamiento a los cofrades

Se hace un llamamiento a la participación de toda la población que cumpla los requisitos y especialmente a los miembros de nuestras cofradías, que estos días se reúnen para preparar las procesiones, para que acudan en grupo a donar. Asimismo, se invita a compartir en redes sociales su gesto para inspirar a otros, etiquetando en las redes sociales a @donasangrecyl y @hermandaddedonantes

La donación de sangre es un proceso seguro y sencillo que puede realizarse de forma periódica: hasta seis veces al año en el caso de los hombres y cuatro en el de las mujeres. Cada donación resulta esencial para el funcionamiento diario del sistema sanitario.

Las personas interesadas que no puedan acudir el día 31 pueden realizar su donación en el punto permanente habilitado en la ciudad, ubicado en el Hospital Provincial de Zamora, miércoles de 15:00 a 21:30 h, jueves de 09:30 a 15:00 h y viernes de 09:00 a 15:00 h.