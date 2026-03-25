Fallece en Salamanca el sacerdote zamorano Antonio Matilla

El sacerdote zamorano Antonio Matilla ha fallecido a los 77 años en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca, donde permanecía ingresado en las últimas semanas.

El que fuera deán de la Catedral de Salamanca hasta el año 2024 es natural de Malva, donde nació en 1948. Fue ordenado sacerdote en Salamanca el 30 de octubre de 1975, de modo que el pasado año celebró las bodas de oro del ministerio.

A lo largo de su trayectoria pastoral, desarrolló su labor en distintas comunidades de la Sierra de Francia, La Armuña y la ciudad de Salamanca. Sus primeros destinos estuvieron en parroquias rurales, que él mismo recordaba como una auténtica escuela de vida sacerdotal. Posteriormente, ejerció su ministerio en localidades como Parada de Rubiales, Pajares de la Laguna o Villares de la Reina, así como en el barrio salmantino de Tejares. Desde 2014 formaba parte de la Unidad Pastoral Centro Histórico, donde ejercía actualmente como párroco in solidum.

El sacerdote de Malva, Antonio Matilla. / Diócesis de Salamanca

Cursó sus estudios eclesiásticos en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde licenció en Filosofía, una formación que marcó su manera de pensar, de escribir y de dialogar con la realidad.