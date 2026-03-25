La exposición “Ciertos deslumbramientos” propone un diálogo entre la fotografía de José Ramón Vega y la poesía de Tomás Sánchez Santiago

Una veintena de imágenes que apelan al silencio, que invitan a la reflexión y a, algo tan difícil en estos tiempos donde la inmediatez en lo que prima, pensar mediante espacios narrativos, paisajes inciertos, objetos y bodegones, gentes que observan, momentos detenidos, llenos de luz, una luz, a veces , deslumbrante y contundente y otras musitada y pretendidamente incidental.

Esa es la propuesta que ofrece, hasta el 24 de abril, la sala de exposiciones de La Alhóndiga que acoge la muestra de fotografía “Ciertos deslumbramientos”, un singular proyecto expositivo que integra 24 imágenes del fotógrafo leonés José Ramón Vega acompañadas de textos poéticos del escritor zamorano Tomás Sánchez Santiago.

Inauguración de la exposición "Ciertos deslumbramientos". / Alba Prieto / LZA

Territorio de la belleza

En la apertura de la muestra la viceconsejera de Acción Cultura, Mar Sancho, señaló que “en esta muestra la literatura y la fotografía dialogan para crear una expresión cultural capaz de adentrar al visitante en el territorio de la belleza”. Sancho también aludió que “Castilla y León es tierra de escritores. De los 51 autores reconocidos con los Premios Cervantes, siete son de Castilla y León, evidenciando el poderío de las letras de nuestra tierra. Es motivo de celebración que el zamorano Tomás Sánchez Santiago muestre su literatura recién premiada en esta exposición”.

Por su parte la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, señaló que “esta exposición, reúne pequeños y grandes resplandores juntos, que se dicen cosas entre ellos, que dialogan, pero que también nos dicen cosas a nosotros” y animó a “dejarse deslumbrar por esta poesía por partida doble y elevada a la enésima potencia”. El profesional de la imagen añadió que “son fotografías que no son grandiosas por lo que contienen, sino por lo que revelan” .

El poeta Tomás Sánchez Santiago conversa con el diputado de Cultura Víctor López de la Parte ante una de las fotografías. / Alba Prieto / LZA

Autores

El fotógrafo leonés José Ramón Vega, vinculado al mundo de la imagen desde hace tres décadas, es el autor de las instantáneas con la que “esos fogonazos, esos destellos, esos deslumbramientos de luz, pero siempre intentando sacar cosas pequeñas, cosas intrascendentes, momentos puntuales, una luz que se va detrás de una mujer, la luz que incide en un lavabo pequeño, en un parking…”. Y explicó que diez de las fotografías corresponden a portadas de los libros sobre la belleza que lleva a cabo la Editorial Eolas y 14 han sido producidas para la muestra.

El poeta Tomás Sánchez Santiago aportó, que tanto la fotografía como la poesía, “son una reivindicación del instante”.

Una mujer contempla obras donde Sánchez Santiago dialoga con otras artes. / Alba Prieto / LZA

El premio de las Letras de Castilla y León de las Letras 2025 sostuvo que “siempre he creído que dos lenguajes tienen que ser independientes, y este es el caso, sin embargo, hay una especie de complicidad, a veces secreta, a veces más visible, entre lo que a uno le parece que ocurre en el discurso de cada fotografía y lo que pudo después decir en palabras”.

La muestra se enriquece con dos vitrinas. En una aparecen los volúmenes cuyas portadas son fotografías de Vega, mientras que en la otra el visitante puede disfrutar de un acercamiento al diálogo que Sánchez Santiago ha entrabado con otras artes.

Trayectoria

La exposición "Ciertos deslumbramientos", promovida por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y el Ayuntamiento de Zamora, es una delicada simbiosis que aúna dos sensibilidades: la del autor de imágenes y la del escritor de poemas.

Autoridades visitan la muestra. / Alba Prieto / LZA

La propuesta llega a Zamora tras un largo recorrido por todo el territorio de Castilla y León. Se inauguró en 2024 en el Palacio de la Isla de Burgos, sede del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, continuando su itinerancia en El Burgo de Osma (Soria), Palencia, León, Cebreros (Ávila), Aranda de Duero (Burgos) y San Cristóbal de la Cuesta (Salamanca).