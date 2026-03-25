La detección precoz salva vidas: 9 de cada 10 personas sobreviven al cáncer de colon si se diagnostica a tiempo, pero solo uno de cada tres zamoranos participa en el cribado

La detección precoz es un derecho que salva vidas: 9 de cada 10 personas sobrevivirían al cáncer de colon, el tumor con mayor incidencia en España, si se diagnostica precozmente. En 2023, según el Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer (SIEC) se detectaron más de 40.000 nuevos casos.

Ante esta realidad, y con motivo Día Mundial Contra el Cáncer de Colon que se celebra cada 31 de marzo, la Asociación Española contra el Cáncer vuelve a lanzar la campaña "Juega tu papel", para recordar a la ciudadanía la importancia de la detección precoz e invitarles a participar en los programas de cribado. De hecho, en Santa Clara se repartió información en un acto respaldado por todas las instituciones y la Fundación Caja Rural.

Y es que el talón de Aquiles del programa de cribado del cáncer de colon es la bajísima participación de los ciudadanos. Todos los comprendidos en la población diana reciben una carta para participar, pero solo uno de cada tres lleva la muestra de la sangre oculta en heces. Si en Castilla y León la participación está en un 30%, en Zamora se sitúa en el 37,7%. Los sospechosos positivos son del 5,1% de las pruebas, porcentaje idéntico en Zamora y en Castilla y León.

Invitaciones

La invitación a participar en el programa se realiza mediante el envío de una carta y un folleto informativo. Las personas que deciden participar deben acudir a su centro de salud tanto para la recogida del kit como para la entrega de la muestra.

Si el resultado es positivo, el centro de salud contactará con la persona para citarla de forma presencial con su médico de Atención Primaria o se enviará una comunicación postal con un mensaje que indica que, si no conoce aún el resultado de su participación en el Programa, contacte con su médico de Atención Primaria.

En Castilla y León se ha ampliado la edad de participación y está dirigida a personas entre los 50 y los 74 años.

El cribado de cáncer de colon consiste en la realización de un Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH), una prueba indolora, no invasiva, que se puede realizar en casa y determina la presencia de sangre no visible en las heces, y es tan eficaz como una colonoscopia.

El objetivo es detectar lesiones sangrantes, que pueden corresponder a pólipos o lesiones premalignas o malignas que no serían detectadas hasta que la enfermedad se encontrase más avanzada, cuando las posibilidades de tratamiento y curación serían menores.

Implantación

Para que un programa de cribado de cáncer funcione es necesario que tenga una implantación del 100% y una participación de al menos el 65%. Los últimos datos oficiales señalan que en España apenas un 45% de la población de riesgo ha participado en el programa de cribado de cáncer de colon.

El mensaje que lanza la Asociación Española contra el Cáncer es claro: "Unos minutos pueden cambiar tu vida. Hazte un test de sangre oculta en heces, porque 9 de cada 10 personas pueden salvarse si este cáncer se detecta a tiempo", moviendo a la responsabilidad ciudadana en esta detección precoz.

Fue la Asociación Española contra el Cáncer la principal promotora de que la prueba de detección precoz del cáncer de colon se pusiera en marcha en la sanidad pública.

Años después, el reto es otro: asegurar que ese derecho se ejerce con la máxima eficacia posible y que su impacto en supervivencia es real y equitativo para todas las personas, independientemente de donde vivan.