Cuatro farmacias rurales de Zamora imparten sesiones de educación sanitaria

Cuatro farmacias comunitarias zamoranas, ubicadas en Muga de Sayago, La Hiniesta, Granja de Moreruela y Mahíde han sido seleccionadas para impartir sesiones de educación sanitaria centradas en el abordaje de los problemas de salud más frecuentes en la mujer desde una perspectiva de sexo y género. Estas actuaciones se desarrollan en el marco de la campaña “Escuelas de Salud para la Mujer”, impulsada por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, en colaboración con Organon, compañía farmacéutica centrada en la salud femenina.

La presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora, María Teresa Ares Juan, ha destacado el valor de esta iniciativa como herramienta para acercar la educación sanitaria a la población, especialmente en el entorno rural. “La farmacia comunitaria es un punto sanitario accesible, cercano y de confianza, con una gran capacidad para prevenir, detectar precozmente problemas de salud y acompañar a las pacientes en el manejo de sus enfermedades. Iniciativas como esta refuerzan nuestro papel en el consejo farmacéutico y en la promoción de hábitos de vida saludables”.

Ares ha subrayado además la necesidad de incorporar la perspectiva de sexo y género en el abordaje sanitario: “Durante años, muchas patologías han sido infra diagnosticadas o infravaloradas en la mujer. Sabemos, por ejemplo, que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en mujeres, o que el dolor crónico, la migraña o la osteoporosis tienen una mayor prevalencia en ellas. En el caso de esta última, por ejemplo, de los 3 millones de diagnósticos anuales, el 79% son mujeres. Por eso es fundamental mejorar la información y la concienciación”.

El pistoletazo de salida de esta iniciativa ha tenido lugar este miércoles en las Escuelas de Granja de Moreruela, donde la farmacéutica local ha impartido la primera sesión. El programa continuará este jueves, 26 de marzo, en Muga de Sayago y proseguirá en las próximas semanas con nuevas sesiones el 7 y 8 de abril en La Hiniesta, el 8 de abril de nuevo en Granja de Moreruela (2ª sesión) y el 14 de abril en Muga de Sayago (2ª sesión).

Iniciativa nacional

“Escuelas de Salud para la Mujer” es una iniciativa nacional en la que participan 38 Colegios de Farmacéuticos de 15 comunidades autónomas y que tiene como objetivo incrementar la concienciación social sobre las diferencias en la salud de las mujeres. En estas sesiones se abordan cuestiones como la menopausia, las enfermedades cardiovasculares, el dolor crónico, la migraña o la osteoporosis. Con esta campaña se prevé alcanzar a unas 5.000 mujeres en todo el país, según estimaciones basadas en experiencias previas como las Escuelas Rurales de Salud Mental.

En Zamora, las farmacias seleccionadas para esta edición han sido: Muga de Sayago, La Hiniesta, Granja de Moreruela y Mahíde. Cada una de ellas impartirá dos sesiones con contenidos diferentes durante los meses de marzo y abril, que serán publicitadas por las propias farmacias y por las redes sociales del COF Zamora.

Además, los farmacéuticos participantes evaluarán el impacto de la intervención mediante dos encuestas, una previa y otra a los dos meses, para analizar la mejora en el conocimiento y los posibles cambios en los hábitos de vida de las asistentes.

Por su parte, Adriana Gallego, farmacéutica titular en La Hiniesta y una de las profesionales participantes, ha puesto en valor la acogida de este tipo de iniciativas en el entorno rural: “En los pueblos existe una gran demanda de información sanitaria fiable y accesible. Cuando organizamos este tipo de sesiones, la respuesta suele ser muy positiva, porque ofrecemos un espacio cercano donde resolver dudas y aprender a cuidar mejor la salud”.

Gallego ha incidido en la importancia de la educación sanitaria como herramienta de empoderamiento: “La educación sanitaria permite a las mujeres entender mejor su cuerpo, reconocer síntomas y tomar decisiones informadas. Esto es especialmente importante en salud de la mujer, donde aún queda mucho por visibilizar y divulgar