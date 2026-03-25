Los camioneros de Zamora amenazan con huelga a partir del 27 de marzo

El presidente de Asetramdiza, la patronal del transporte de mercancías de Zamora, Pedro Rodríguez, asegura que el sector podría comenzar movilizaciones e ir a la huelga a partir del 27 de marzo, que es la fecha tope que han dado al Gobierno para que implemente medidas más ambiciosas para paliar el imparable alza del coste del gasóleo.

Básicamente, el sector pide bonificaciones directas de 25 céntimos por litro y ayudas de 1.500 euros por vehículo.

Respecto al Plan Integral de Respuesta aprobado por el Gobierno ante el conflicto en Irán, los transportistas concluyen que "si bien algunas medidas pueden considerarse positivas para la sociedad en general, de lo que nos alegramos, el análisis particular del transporte evidencia que las medidas adoptadas no solo resultan insuficientes, sino que en algunos casos agravan la situación de un sector ya al límite, poniendo en serio riesgo su continuidad operativa y, con ello, el abastecimiento del país", indica en un comunicado el Comité Nacional de Transporte por Carretera, del que forma parte la Confederación Española del sector.

"Aunque ciertas iniciativas pueden parecer positivas a priori, la realidad es que ponen de manifiesto una desconexión total con la situación económica de las empresas de transporte, ya que su impacto real dista mucho de favorecerlas en algo", señalan.

Bonificación "irreal"

La bonificación anunciada de 20 céntimos por litro "en la práctica, no alcanza esa cifra ya que el descontar los 5 céntimos correspondientes al gasóleo profesional, la ayuda efectiva se reduce a apenas 15 céntimos por litro". Además, el Ejecutivo "no ha garantizado que este descuento se traslade íntegramente al transportista ni que quede fuera de los mecanismos de indexación del combustible , al igual que debería ocurrir con la reducción del IVA, lo que podría derivar en una situación paradójica: una bajada forzada de tarifas en plena escalada de costes".

El Comité Nacional insiste "en la necesidad de mantener de forma estructural la figura del gasóleo profesional más allá de la coyuntura actual, así como en la implantación urgente de una cláusula de indexación verdaderamente flexible. Esta debe permitir ajustar el peso porcentual del combustible en los costes de explotación de una empresa de transporte en función del precio del litro del gasóleo y facilitar revisiones de precios con carácter diario o, como mínimo, semanal, evitando que el transportista asuma en solitario fluctuaciones bruscas del mercado energético".

600 euros de sobrecoste

Según los datos del Comité desde el inicio del conflicto, "cada camión está soportando un sobrecoste medio cercano a los 600 euros semanales en combustible", es decir, unos 450 millones de euros que, "en la práctica, está siendo asumido íntegramente por el propio transportista ante la falta de mecanismos de actualización inmediata de precios. Esta situación evidencia la urgencia de aplicar herramientas eficaces, como las que estamos reclamando, que permitan trasladar estos incrementos de forma automática y justa a lo largo de la cadena logística".

En definitiva, "la bonificación al combustible ni es suficiente ni está garantizada para el transportista, por lo que, en la práctica, esta ayuda puede diluirse dentro de la cadena de costes". Hacen un llamamiento a los cargadores "para que apliquen correctamente, adaptándolo a los costes reales y con rapidez, la cláusula del gasóleo".

Y también a las petroleras, porque aplican las subidas del coste del petróleo al combustible de forma inmediata, pero no hacen lo mismo con las bajadas de precios de la materia prima.