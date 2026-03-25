La calle de la trasera de la Catedral de Zamora no se abrirá al menos hasta mayo

La nueva calle de la trasera de la Catedral no se abrirá como nueva vía peatonal de la ciudad al menos hasta el mes de mayo, según las previsiones municipales.

Ello, pese al avance de los trabajos, debido a que aún faltan por llevar a cabo algunas actuaciones y también es necesario recibir algunos de los elementos urbanos que se instalarán, como una barandilla que protegerá la zona en la que se encontró un aljibe durante la ejecución de los trabajos.

La previsión de conclusión de los trabajos ofrecida a este diario por el concejal de Obras del Consistorio zamorano, Pablo Novo, supone que la apertura de la calle que conectará la zona de la Puerta del Obispo con los jardines de Baltasar Lobo del entorno del Castillo no se llevará a cabo hasta después de la conclusión de la exposición de Las Edades del Hombre. Ello pese a que el montaje expositivo de la Catedral se ha prolongado hasta principios de mayo.

Avance de las obras para acondicionar la nueva calle peatonal. / Cedida

Las obras se prolongan desde finales de agosto del pasado año e inicialmente iban a tener un plazo de ejecución de cuatro meses. Sin embargo, la aparición del aljibe provocó el retraso de las fechas inicialmente previstas para la conclusión de esa nueva vía que permitirá rodear la Catedral desde el exterior en todo su perímetro.

La calle ocupará más de 500 metros cuadrados y las obras se adjudicaron por 375.100 euros sobre un presupuesto base de 436.273 euros.

Los trabajos son fruto de un acuerdo alcanzado entre el Obispado y el Ayuntamiento de Zamora para que el patio episcopal utilizado como cochera pasase a ser de tránsito peatonal y de uso público. Ese nuevo destino público de esa zona estaba ya contemplado desde hace 25 años en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la ciudad, pero hasta ahora esa actuación no se había llevado a cabo.