Ayudas de un millón para las microempresas de Zamora

La Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora ha aprobado subvenciones por valor de 1,3 millones de euros entre las que destaca un millón para las microempresas de la provincia y ayudas para entidades sociales, asociaciones de mayores, y elaboración de inventarios municipales, según informó el presidente Javier Faúndez, escoltado por el diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández y el de Servicios Sociales, Ramiro Silva.

La convocatoria de ayudas para las microempresas de la provincia para el año 2026 aumenta en 250.000 euros su dotación, que llega al millón de euros. "Son unas ayudas que están funcionando muy bien en el medio rural de nuestra provincia, que además es nuestro ámbito de actuación".

Se dirigen a empresas del medio rural de hasta diez trabajadores y que no superen los dos millones de facturación o balance del ejercicio y son para la creación, para la modernización o para la ampliación.

Buena parte de los beneficiarios son autónomos, aunque también pueden pedirlas sociedades y comunidades de bienes y hay cinco líneas subvencionables.

Líneas subvencionables

La primera línea de ayudas es para la digitalización y la tecnología, fundamentalmente destinadas a la adquisición de equipos informáticos, a la compra de aplicaciones de gestión o al comercio electrónico, es decir, unas online. Se incluye la formalización de patentes o la certificación ecológica "que también nos lo demandan muchas empresas" .

La segunda línea de ayudas va a ser para modernización, es decir, para obras, reformas, ampliaciones, compra de maquinaria nueva, mobiliario profesional o instalación de sistemas de seguridad.

La línea número tres va a ser para promoción: participación en ferias profesionales, rotulación o mejorar la imagen corporativa.

La línea número cuatro va a ser para adquisición de vehículos profesionales, nuevos (no pueden ser kilómetro cero), como camiones, furgonetas o remolques.

Y la línea número cinco es una línea para empresas de nueva creación. Se pueden incluir los gastos del alquiler de local durante el primer año o gastos de construcción. Además de esta línea exclusiva, las empresas de nueva creación pueden optar a las ayudas de las otras líneas.

La cuantía de la subvención va a ser hasta un máximo de 15.000 euros y con un 50% de ayuda. Se dará puntuación adicional (cinco puntos) a las empresas ubicadas en los municipios afectados por los incendios que hemos tenido el pasado verano; otros cinco puntos a las empresas que están dentro del Plan Territorial de Tierra de Campos, diez puntos a las nuevas empresas, y diez puntos a la inversión en maquinaria avanzada, entre otras características del baremo.

Los gastos subvencionables se tienen que haber producido desde el 23 de septiembre del año 2025 hasta el 22 de septiembre del año 2026. La línea de ayudas saldrá publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia, con un plazo de solicitudes de 20 días (se admite la presentación en ventanilla a las personas físicas, además de la electrónica) y se espera resolver en cuatro meses.

Asociaciones

La Junta de Gobierno ha aprobado la convocatoria de ayudas para asociaciones sin ánimo de lucro para gastos corrientes derivados de su mantenimiento, de su actividad. Entran los gastos corrientes, gastos de funcionamiento (como comunicaciones, internet, teléfono, nóminas, alquiler, limpieza, etcétera) desde el 1 de enero al 30 de septiembre de este año para esas asociaciones sin ánimo de lucro "que impulsan la convivencia de nuestros pueblos, de integración y que en definitiva dinamizan el mundo rural de nuestra provincia.

Se repartirán 170.000 euros entre asociaciones que tengan personalidad jurídica, con sede en la provincia de Zamora y que tengan en sus estatutos fines sociales y fines asistenciales. Se espera su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de este viernes, con 15 días para presentar solicitudes.

Tercera Edad

Otra de las convocatorias de ayudas aprobada es la que se refiere a asociaciones de la Tercera Edad, clubes de jubilados para la realización de obras o de mantenimiento de las propias asociaciones con un importe de 115.000 euros. "Aquí, sin entrar en detalles, lo único que excluimos son las excursiones, los viajes y las fiestas" y el resto entra, cualquier gasto de funcionamiento de las propias actividades.

Inventario de bienes

Por último, la Diputación va a sacar una convocatoria de ayudas, dotada con 18.000 euros para ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes para la elaboración o actualización del inventario de bienes municipales.

Subvencionará el 90% del coste, con una ayuda máxima de 4.500 euros por municipio. Faúndez explicó que "antes la Diputación abría una línea de ayudas, los ayuntamientos las solicitaban y pero las licitaba la institución provincial. La verdad es que era tortuoso. Ahora le damos la ayuda al ayuntamiento, que es más o menos una ayuda finalista de 4.500 euros y con ese dinero el ayuntamiento contrata la realización el inventario. Es muchísimo más dinámico y muchísimo más operativo".

De lo que se trata, dijo el presidente provincial, es de "hacerle la vida más fácil a los habitantes y a los ayuntamientos de esta provincia.

Retirada de la pancarta del tren de Sanabria

Preguntado por la recuperación de las frecuencias de tren en Sanabria, Javier Faúndez dijo que "hemos retirado la pancarta que teníamos ahí en el edificio de las Arcadas. El problema está resuelto y la verdad que ha sido una pena es que hayas creado este problema en la provincia, has creado un problema donde no lo había".

Destacó Faúndez cómo en esta lucha por recuperar las frecuencias "ha habido presión social y, además, unidad social en esta provincia. Nosotros como institución, como partido, lo hemos hecho, pero ha habido todo tipo de colectivos, personas de la cultura fuera de la provincia, personas que nos han mostrado su apoyo porque todo el mundo entendía que era una causa justa. Yo le agradezco esa colaboración a todas aquellas personas que asistieron también aquí a esta mesa de trabajo que convocó la propia Diputación y, en definitiva, se ha resuelto un problema. Lo ha resuelto el mismo que lo había generado, pero la pena es tener que llegar a esto".

Espera que la normalidad vuelva poco a poco a partir del 20 de mayo y lamenta que se haya creado un problema donde no lo había: "Ha sido una pena y que esto se podía haber evitado".