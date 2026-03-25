93.000 euros, el caché de Leire Martínez para el concierto de Zamora

Leire Martínez, la excantante de La Oreja de Van Gogh, que actuará en Zamora el 22 de abril, en la noche previa a la festividad regional de Villalar, con el artista local Adrián Lorenzo como telonero, cobrará por la actuación 93.193 euros, una cantidad moderada en comparación con los cachés de otros grupos invitados a participar en las actividades de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León en la fecha previa al 23 de abril.

Leire Martínez ya ha actuado en Zamora, en la fiesta de la entrega de premios de la Fundación Caja Rural de Zamora 2024, aunque cuando aún era la cantante de La Oreja de Van Gogh.

De momento se conocen los cachés de ocho de los artistas principales participantes. El que más cobra es Omar Montes, el artista previsto para León, 149.402 euros, seguido por Beret, en Salamanca, por 139.992 y por Lia Kali, en Burgos, que cuesta 119.663 euros.

En un segundo grupo estarían Antonio José, que actúa en Valladolid y cuesta 97.100 euros, la ya mencionada Leire Martínez, en Zamora, por 93.193 o Marta Sánchez en Palencia, por 91.805 euros.

En un tercer escalón estarían José Mercé, que canta en Ávila por 83.996 euros y Chambao, en Soria por 76.450.

En total la inversión asciende a 851.601 euros, aunque faltan por conocer cuánto cuestan la actuación de Lucho R.K. en Segovia, la de la Orquesta Panorama en Aranda de Duero, Medina Azahara en Miranda de Ebro y Mago de Oz en Ponferrada.

Estos conciertos irán precedidos por la actuación de un artista o grupo local como telonero a partir de las 21.00 horas, reforzando así el apoyo al talento musical autóctono: En Ávila, Abandolaos Flamenco; en Burgos, The Solutions; en Miranda de Ebro, Zoe; en León, Yoni Gabarre Montoya “Promesa Flamenca”; en Ponferrada, Perro Futuro; en Palencia, Oni; en Salamanca, Orca; en Segovia, El Canto del Bobo; en Soria, Los Trolocos; en Valladolid, Salto Base; y en Zamora, Adrián Lorenzo. En el caso de Aranda de Duero no habrá telonero, debido a la mayor duración del concierto principal, que arrancará directamente a las 21.00 horas.

Actividades deportivas con camiseta gratis

La programación del Día de la Comunidad se completará el propio 23 de abril con actividades deportivas gratuitas y abiertas a toda la ciudadanía. Durante la mañana, . A partir de las 11.00 horas, se celebrarán en Zamora carreras populares y marchas familiares de cinco kilómetros, con inscripción gratuita y pensadas para la participación de personas de todas las edades. Los participantes recibirán una camiseta conmemorativa y una bolsa de avituallamiento, y posteriormente se realizará la entrega de trofeos a los ganadores de las pruebas deportivas.

Las marchas tendrán un carácter solidario, dado que estarán destinadas a visibilizar el trabajo de Plena Inclusión Castilla y León, federación que agrupa a 40 asociaciones y fundaciones que trabajan por las personas con discapacidad intelectual y sus familias, ente ellas la zamorana Asprosub.

Las inscripciones para participar en estas actividades estarán abiertas hasta el 20 de abril, a través de la página web de la Fundación Valores (fundacionvalorescyl.es), donde también se podrán consultar los recorridos, horarios y el resto de detalles de cada una de las pruebas.

Actos centrales

El principal acto institucional de la fiesta de la Comunidad, se celebrará el 23 de abril en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid con la entrega de los Premios Castilla y León 2025, que reconocen cada año la excelencia y la trayectoria de personas y entidades destacadas de la comunidad en diferentes ámbitos. Entre ellos, el de las letras que este año ha recaído en el zamorano Tomás Sánchez Santiago.

Las actividades programadas por la Junta para el Día de la Comunidad se completarán con la entrega de los I Premios de Música Folk y Tradicional de Castilla y León, que se celebrará el día 23 de abril en la localidad de Villalar de los Comuneros.