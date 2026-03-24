Zamora regresa con siete trofeos del XII Campeonato Nacional de Danza ORBE de Burgos
Ballet School Zamora compite en clásico y urbano frente a 4.000 bailarines de toda España en una de las citas más prestigiosas del panorama nacional
T. S.
La danza es técnica y coreografía. Es fuerza mental y física. Es un ensayo tras otro, disciplina y motivación. Pero también es compañerismo, nervios, fuerza colectiva y emoción compartida sobre el escenario. Y de eso saben mucho en Ballet School Zamora, que el pasado fin de semana ha vuelto a representar a la ciudad en el XII Campeonato Nacional de Danza ORBE celebrado en Burgos, una de las citas más prestigiosas del panorama nacional de la danza que ha reunido a más de 4.000 bailarines de todo el país y a 6.000 personas entre participantes, profesores, familiares y aficionados.
Un año más, la cita ha sido en el Fórum Evolución Burgos, donde además de Ballet School Zamora se han congregado bailarines amateurs y semiprofesionales procedentes de 85 escuelas de toda España.
Estos son los premios con los que han regresado los zamoranos:
PREMIOS ORBE 2026 - BALLET SCHOOL ZAMORA
BALLET CLÁSICO
• Categoría Grupo Infantil
Medalla de Plata: "Viriatas”
Segundo Premio ORBE: "Panxulinas”
Premio al Mejor Vestuario: "Panxulinas”
• Categoría Grupo Junior
Medalla de Bronce: "Dreamers”
• Categoría Grupo Youth
Medalla de Bronce: "Freedance”
BAILE URBANO
• Categoría Grupo Infantil
Segundo Premio ORBE: "Pekezetas”
• Categoría Dúo Infantil
Segundo Premio ORBE: “Viriatos”
• Premio al mejor bailarín revelación
Enzo Martínez
María Simón y Carmela García
Las responsables de Ballet School en clásico y urbano, María Simón y Carmela García, respectivamente, se muestran "muy orgullosas" de todos los premios obtenidos por sus alumnos en un campeonato "de muchísimo nivel y prestigio nacional".
Más allá de los premios, la experiencia vivida en Burgos deja una huella que va mucho más allá del podio. La escuela de Zamora capital regresa a casa con medallas, pero también con la confirmación de que el esfuerzo, el trabajo en equipo y el amor por la danza dan sus frutos.
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