Zamora regresa con siete trofeos del XII Campeonato Nacional de Danza ORBE de Burgos

La danza es técnica y coreografía. Es fuerza mental y física. Es un ensayo tras otro, disciplina y motivación. Pero también es compañerismo, nervios, fuerza colectiva y emoción compartida sobre el escenario. Y de eso saben mucho en Ballet School Zamora, que el pasado fin de semana ha vuelto a representar a la ciudad en el XII Campeonato Nacional de Danza ORBE celebrado en Burgos, una de las citas más prestigiosas del panorama nacional de la danza que ha reunido a más de 4.000 bailarines de todo el país y a 6.000 personas entre participantes, profesores, familiares y aficionados.

Grupo de clásico que actuó en la ORBE 2026. / Cedida

Un año más, la cita ha sido en el Fórum Evolución Burgos, donde además de Ballet School Zamora se han congregado bailarines amateurs y semiprofesionales procedentes de 85 escuelas de toda España.

Estos son los premios con los que han regresado los zamoranos:

PREMIOS ORBE 2026 - BALLET SCHOOL ZAMORA BALLET CLÁSICO • Categoría Grupo Infantil Medalla de Plata: "Viriatas” Segundo Premio ORBE: "Panxulinas” Premio al Mejor Vestuario: "Panxulinas” • Categoría Grupo Junior Medalla de Bronce: "Dreamers” • Categoría Grupo Youth Medalla de Bronce: "Freedance” BAILE URBANO • Categoría Grupo Infantil Segundo Premio ORBE: "Pekezetas” • Categoría Dúo Infantil Segundo Premio ORBE: “Viriatos” • Premio al mejor bailarín revelación Enzo Martínez

María Simón y Carmela García

Las responsables de Ballet School en clásico y urbano, María Simón y Carmela García, respectivamente, se muestran "muy orgullosas" de todos los premios obtenidos por sus alumnos en un campeonato "de muchísimo nivel y prestigio nacional".

Grupo de danza urbana. / Cedida

Más allá de los premios, la experiencia vivida en Burgos deja una huella que va mucho más allá del podio. La escuela de Zamora capital regresa a casa con medallas, pero también con la confirmación de que el esfuerzo, el trabajo en equipo y el amor por la danza dan sus frutos.

Aquí puedes ver más imágenes del campeonato:

Participantes junior. / Cedida

Las profesoras, María y Carmela, junto a un grupo de baile moderno. / Cedida

Grupo de ballet, en la ORBE. / Cedida

Grupo "Viriatas" de danza clásica. / Cedida

Las zamoranas, entre bambalinas en la ORBE. / Cedida

Niños de danza urbana. / Cedida