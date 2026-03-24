Zamora, escuela de drones tuneados "made in Europe" para aprovechar su uso en incendios, agroalimentacion o industria

El proyecto 'Drone Innovation Hub' acaba de arrancar en Zamora con la intención de situar a la ciudad como un lugar referente en la tecnología de drones y la aplicación de los vehículos aéreos no tripulados en diferentes sectores. Para ello, el desarrollo de ese proyecto de innovación en drones invertirá 1,4 millones de euros en tres años con financiación europea. La iniciativa está impulsada por la Junta de Castilla y León junto a la Universidad de Burgos (UBU), el Instituto Politécnico de Braganza y la Comunidad Intermunicipal Terras de Tras os Montes.

La labor que ya lleva a cabo la UBU en este campo, que ya cuenta en la capital burgalesa con una unidad operativa de investigación en drones a modo de laboratorio de aparatos aéreos sin tripulación, se verá reforzada gracias a este proyecto con dos nuevas instalaciones satélites, una ubicada en Braganza y la otra en el centro de formación para el empleo del Ecyl en Zamora, ubicado en la carretera de la Hiniesta.

En esas instalaciones formativas de la capital se trabajará con prototipos de drones de fabricación europea, que se "tunearán" para adaptarlos a necesidades específicas de determinados sectores como el de la agricultura y la agroalimentación, la prevención y extinción de incendios, las infraestructuras o su uso industrial.

Además, desde el centro formativo de la carretera de la Hiniesta también se promoverán cursos de formación tanto de pilotos de drones como de especialistas en su adaptación o reparación.

Entre 2.000 y 5.000 empleos especializados

Con ello se pretende atender la demanda formativa para un sector que a corto plazo requerirá entre dos mil y cinco mil trabajadores especializados, según ha expuesto en la presentación del proyecto a los medios de comunicación el gerente de la Fundación Universidad de Burgos, Jorge Izquierdo.

Leticia García y Jorge Izquierdo,en la presentación del proyecto "DrIH: DRONE INNOVATION HUB". / Víctor Garrido

La consejera de Industria, Comercio y Empleo en funciones de la Junta de Castilla y León, Leticia García, ha explicado, por su parte, que a las aulas especializadas para la formación que se habilitarán en el centro del Ecyl de Zamora se sumará en esas instalaciones la creación de un laboratorio en el que "se va a trabajar con drones experimentales, con tecnologías específicas desde el punto de vista de cámaras especializadas". También se recurrirá a la impresión en tres dimensiones para diseñar y poner en funcionamiento esos prototipos de drones adaptados a usos específicos.

Máster universitario

En el área formativa, a la formación de experto en drones tanto presencial como a distancia que se ofrecerá en el centro formativo zamorano se añadirá un máster universitario específico centrado en el diseño, la fabricación, el mantenimiento y las aplicaciones avanzadas de drones.

Como ejemplos de algunas de esas aplicaciones y adaptaciones a ellas que se promoverán desde Zamora, los impulsores del proyecto han puesto el ejemplo del uso de los drones con cámaras para la detección de incendios forestales o su uso en la agricultura para labores como la siembra o el abonado.

El potencial del mercado agro

De hecho, el mercado mundial de drones agro moverá este año unos 6.000 millones de euros y el año que viene unos 10.000 millones, según ha precisado Jorge Izquierdo, que ha augurado que "en diez años vamos a ver los drones tratando miles de hectáreas de cereal, esto es una cosa que va a ser imparable".

Jornada de Lanzamiento del proyecto "DrIH: DRONE INNOVATION HUB". / Víctor Garrido

Entre los objetivos del proyecto también figura el impulsar la tecnología europea de los aparatos aéreos no tripulados, ya que actualmente el 90% de los drones que hay en el mercado son asiáticos, de procedencia china, y se busca crear prototipos que utilicen piezas europeas para contar con tecnología propia.

De hecho, en el laboratorio de Zamora se utilizarán estructuras, lo que sería el chasis del dron, para las que se recurrirá a rotores de fabricación española. Sobre esa base luego se instalarán cámaras o sensores, según las necesidades, también de fabricación europea de cara a las aplicaciones concretas que se requieran en cada sector, según ha explicado Izquierdo.