Zamora y la Región Norte de Portugal se unen en el proyecto Norcyl Cultura para impulsar la colaboración bidireccional

La Fundación Rei Afonso Henriques (FRAH) ha acogido este martes la presentación del proyecto Norcyl Cultura, una iniciativa "estructural" que pretende, a través de un corredor transfronterizo, reivindicar e impulsar la cultura y la identidad conjunta de los territorios rayanos.

La cita ha vivido la puesta de largo con una jornada en la que han participado representantes de diferentes colectivos, y también responsables públicos como el vicepresidente primero de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte. El responsable provincial ha defendido la importancia de la "herencia cultural" y ha abogado por compartir identidad más allá de los aspectos turísticos.

Presentación del proyecto Norcyl. / Cedida

"Lo que queremos también es que esta cultura, esta identidad, nos sirva como motor, como parapeto de resiliencia para luchar contra la despoblación en esos territorios tan afectados", ha señalado López de la Parte, que ha hablado de la cultura como "ese motor transformador", de creación de empleo y de creación de riqueza. López de la Parte ha destacado positivamente que la FRAH sea la beneficiaria principal de un proyecto con otros 16 socios que va a ser "ilusionante" y que puede resultar relevante para proteger el paisaje natural y el patrimonio histórico.

Por su parte, el secretario general de la FRAH, José Luis González Prada, ha destacado la implicación de la Junta de Castilla y León, del Ayuntamiento de Zamora y de la Región Norte de Portugal, y ha recordado que el proyecto cuenta con una dotación económica superior al millón de euros, con un plazo de ejecución de actividades superior a los dos años y que "será una extraordinaria oportunidad para todos estos territorios, pero más específicamente para estos lugares más cercanos a la frontera".

En las intervenciones públicas, también ha hablado el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder, que ha puesto como ejemplo de la colaboración las rutas del Románico en torno al río Duero, pero también la importancia de juntar a dos naciones en proyectos "bidireccionales".

Por último, el responsable de la Unidad de Cooperación de la Comisión de Coordinación y Desarrollo de la Región Norte de Portugal, Vitor Deveza, ha destacado la importancia de "un proyecto emblemático" coordinado por la FRAH, un brazo clave en la colaboración entre Castilla y León y el territorio vecino.