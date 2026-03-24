Vandalizado un mural de la Semana Santa de Zamora: "Es el segundo año consecutivo, imaginamos que pueda ser la misma persona"

El mural de la calle Quebrantahuesos dedicado a una de las cofradías de la Semana Santa de Zamora ha sido objeto de actos vandálicos, algo que, según han advertido las autoridades municipales, ya ocurrió el año pasado también en las jornadas previas a la celebración de las procesiones, lo que no es casualidad. Al respecto, el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, ha lamentado que sea el segundo año consecutivo en el que en esta época del año se produce la vandalización del mural del que es autor Saúl Alija, "imaginamos que pueda ser la misma persona", ha indicado.

En su identificación trabaja ya la Policía Municipal, mientras desde la Concejalía de Infraestructuras se ha comunicado lo ocurrido al autor para que, cuando pueda, proceda al arreglo de la pintura en la pared, ubicada en la zona centro de la ciudad, en la calle en la que tiene su sede la cofradía a la que rinde homenaje ese mural. Se trata de un grafiti que reproduce el icónico paso de Nuestra Madre salido de la gubia de Ramón Álvarez hace ya 147 años. En la reproducción en pintura de Alija, tanto la cara de Nuestra Madre como la de Jesucristo han aparecido emborronadas en negro.

Novo ha lamentado que de forma periódica se registran actos vandálicos, algunos de ellos en murales, y desde el Ayuntamiento trabajan para actuar lo antes posible, como en este caso.