La UNED potencia la arquitectura, la cultura y el paisaje en el Camino Mozárabe en Zamora y Orense

La arquitectura, la cultura y el paisaje que está presente en el Camino Mozárabe a su paso por las provincias de Zamora y de Orense protagoniza un nuevo curso impulsado desde la UNED de Zamora y la de Orense entre el 8 de abril y el 19 de mayo.

Se trata de una vía “ de especial trascendencia social, cultural, económica, histórica y por lo tanto con unos especiales intereses para ambas provincias” señaló el director de la Uned en Zamora, Antonio Rodríguez

La formación, que celebra su tercera edición, está repartida entre Zamora y Orense y todas las charlas podrán seguirse de manera telemática.

Programa

La ponencia inaugural correrá a cargo del director general de Turismo de la Junta, Ángel González Pieras el día 8 de abril a las 19.00 horas, para posteriormente ahondar en Castrotorafe el archivero y doctor en Historia José Carlos de Lera Maíllo.

La siguiente sesión desde Tábara, Fernando Regueras hablará sobre el Scriptorium de Tábara, el día 15 de abril, en tanto que 22 de abril el foco estará en el Camino Sanabrés desde Benavente a Puebla y en la última en la provincia de Zamora el catedrático de la Universidad de Salamanca, Valentín Cabero, fijará su atención en un punto de vista distinta en el espacio natural y sus entornos simbólicos.

El resto de ponencias se hará físicamente en la provincia de Orense. En la primera el 13 de mayo el doctor en Historia del Arte, Francisco Limia, hablará en el monasterio de Oseira en el camino a Compostela, el marte 19 Francisco Singul aproximará al imaginario colectivo y la cosmovisión en la peregrinación a Compostela.

“Nuestro objetivo es ir sacando un poquito a la memoria el rico patrimonio que que tenemos en Zamora y en Orense”, señaló a través de conexión telemática el director de la Uned en Orense Jesús Manuel García Díaz.

Las matrículas pueden formalizarse de manera on line en la web de la UNED de Zamora y es gratuita.