Talento e innovación en los cuidados se unen en una formación a 300 personas en el Hub de la Aldehuela de Zamora

Unas 300 personas han participado en un proyecto formativo desarrollado por el Hub tecnológico de la Aldehuela para unir talento e innovación en el sector de los cuidados. Para ello, el centro de la Aldehuela que cuenta con un laboratorio vivo en el que muestra los últimos avances tecnológicos para facilitar la calidad de vida y favorecer la autonomía de personas mayores y personas dependientes ha propiciado la familiarización con esa tecnología de diferentes actores.

A la formación han asistido estudiantes y profesorado de distintas universidades y ciclos formativos relacionados, o bien con el sector de los cuidados, o bien con el de la ingeniería y el tecnológico, con el fin de propiciar que ambas áreas del conocimiento se den la mano de cara a aplicar esos avances y fomentar nuevas soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar el día a día de quienes sufren alguna discapacidad o alguna patología limitante.

La clausura del programa ha contado con la presencia de algunas de las entidades que han participado en las últimas semanas en las jornadas formativas. También han estado presentes el presidente del clúster SIVI (Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente), Pablo Gómez, la gerente del clúster, Montse Fernández, y la directora general de Política Económica y Competitividad de la Junta de Castilla y León, Rosa Cuesta. Esta última ha resaltado que este programa ha favorecido que se conecte el talento con el sector de la actividad económica de la salud y los conocimientos en el ámbito sociosanitario.

En la clausura de este programa formativo denominado "Conectando el talento con la empresa, la tecnología y la innovación en el sector Care&Health" , se ha puesto en valor el papel estratégico del sector tecnológico y de los cuidados y la salud de Castilla y León, especialmente en un contexto marcado por el envejecimiento de la población, la cronicidad y la dispersión geográfica.

"La innovación tecnológica y social centrada en la persona se posiciona como eje clave para los nuevos profesionales de estos sectores de cara a afrontar estos retos y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y laboral", han resaltado desde el Hub de la Aldehuela.

Impacto

Al margen del impacto que ha tenido esa formación en las once entidades y ocho centros educativos que se han sumado a ella, el proyecto se ha difundido a través de redes sociales, donde 800.000 usuarios únicos han seguido distintas informaciones sobre el programa, que han suman más de cuatro millones de visualizaciones. De esta forma, se ha contribuido a reforzar el posicionamiento del sector y a amplificar el mensaje entre el público objetivo y la ciudadanía en general.

El proyecto ha permitido abrir nuevas vías de colaboración entre empresas y centros educativos, "consolidando un modelo de conexión directa entre talento, tecnología e innovación con impacto real en el territorio".