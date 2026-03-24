La IA puede "multiplicar por diez" el potencial de las empresas zamoranas

La quinta edición de la jornada DigitalíZate, organizada por la Cámara de Comercio de Zamora y CEOE-Cepyme, en colaboración con el Ayuntamiento y LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, se centró en la inteligencia artificial y su uso para facilitar el día a día de pequeñas empresas, autónomos y emprendedores, que se reunieron en el hotel Ares para descubrir cómo implementar todas estas nuevas herramientas en sus negocios.

Evento DigitalíZate. / JOSE LUIS FERNANDEZ

El concejal de Promoción Económica, David Gago, dio la bienvenida a los asistentes a una jornada de tecnología "que es una apuesta clara por el presente y el futuro de la ciudad", en el sentido de que la digitalización "ayuda a negocios y empresas a mejorar, avanzar, vender más y adaptarse a un entorno que cambia rápidamente", resumió.

Un proyecto que ofrece soluciones

En este sentido, los negocios zamoranos pueden ir de la mano de la Cámara de Comercio, CEOE-Cepyme y Ayuntamiento de Zamora con el proyecto DigitalíZate, "que ofrece soluciones prácticas para mejorar la presencia online, optimizar los procesos internos, reforzar la relación con los clientes y aprovechar las herramientas tecnológicas que ya están al alcance de cualquiera", enumeró. Subrayó también que la tecnología "no puede ser un privilegio, sino una herramienta accesible a todos para avanzar y evolucionar".

David Gago, durante su intervención. / JOSE LUIS FERNANDEZ

Consciente de que es "imposible" combatir contra gigantes como Amazon, el concejal de Promoción Económica apuntó que desde el Ayuntamiento sí que se realiza "una apuesta clara" por el comercio local, por lo que invitó a todos a comenzar a entrar en el mundo de la digitalización y empezar a mirar el futuro con una perspectiva diferente, empujados, también, por iniciativas de la propia concejalía que pasan por la creación de espacios de coworking —el inminente que se abrirá en San Martín y el que se está estudiando para poner en marcha en la zona del barrio de Pinilla— y subvenciones al emprendimiento o al relevo generacional.

"Respondemos a necesidades reales, para que nuestros negocios se sostengan y crezcan. Y uno de los grandes ejes de transformación es la inteligencia artificial y la automatización de procesos, entendiendo que la IA es un facilitador tecnológico al servicio de la vida empresarial", finalizó Gago.

Acompañar en su transformación digital

A continuación, Manuel Domínguez, consultor de MkZ, desgranó a los presentes los principales objetivos del proyecto DigitalíZate, puesto en marcha por la Cámara de Comercio y CEOE-Cepyme de forma totalmente gratuita. El objetivo es acompañar a las empresas en su transformación digital. "Primero, analizamos cómo funciona el negocio realmente, intentando detectar puntos de mejora reales, identificando oportunidades que puedan ser de digitalización, y entregando, finalmente, un plan documentado, claro y con acciones concretas", describió el experto.

Manuel Domínguez, consultor de MkZ. / JOSE LUIS FERNANDEZ

"Desde MkZ, lo que hacemos es traducir la tecnología al negocio, fundamentalmente, con los pies en la tierra, y adaptar las recomendaciones a la realidad, evitando mutaciones innecesarias", indicó. Un recorrido largo pero fructífero. "Todo esto ayudará a automatizar procesos y a tomar las mejores decisiones", aseguró Domínguez, quien invitó a los presentes a dar el paso "para poder tener acceso a una consultoría personalizada y que se ajuste al negocio de cada uno, lo que permitirá salir con un plan claro".

Uso práctico de la IA

De todo ello, y con ejemplos prácticos, habló el ponente principal de esta quinta edición de DigitalíZate, David Muñoz, CEO de Codexia. Además de poder utilizar la IA para crear anuncios propios de una empresa —"tan solo necesitas tener un ordenador, una suscripción a una plataforma y unos buenos prompts", resumió—, las herramientas que ofrece la inteligencia artificial son idóneas para automatizar diferentes procesos, creando, por ejemplo, agentes que puedan organizar reuniones o enviar correos electrónicos, analizar datos e incluso atender a los clientes. "Este grupo de agentes podría potenciar por diez nuestros departamentos", calculó, haciendo que todos estos procesos automatizados "ayuden a ser más competitivos", aseguró.

David Muñoz, CEO de Codexia, durante su intervención. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

En su particular top 3 de plataformas para conseguir estos objetivos se sitúan Claude, "con un análisis de datos, redacción y código muy buenos"; ChatGPT, "la más conocida de todas" y Gemini, "la mejor en el aspecto de producción audiovisual", describió sobre cada uno de ellos.

Automatización integral de procesos

Muñoz, desde su experiencia a pesar de su juventud, apuntó que el futuro de la empresa que trabaje con IA pasa por lograr la automatización integral de los procesos, el poder crear contenido a gran escala, la democratización de los tiempos de servicio rápido, la potenciación de la productividad en los departamentos y la mejora de resultados para equipos pequeños, lo que les da una ventaja a la hora de competir. "Todos estos puntos nos muestran un camino hacia un panorama empresarial más innovador y competitivo", afirmó.

David Muñoz, durante su intervención. / JOSE LUIS FERNANDEZ

En el turno de preguntas, los asistentes se interesaron por la mejor manera de dar los primeros pasos en el mundo de la IA, a lo que Muñoz aconsejó que, en primer lugar, se identifique el sector en el que se trabaja donde haya herramientas más útiles. "También habría que analizar dónde se va la mayor parte del presupuesto, dónde se invierte más equipo y en qué está bajando la productividad", añadió. La inversión en estas nuevas plataformas fue otra de las dudas.

"Depende de lo que se esté buscando, pero el retorno de la inversión es bastante más alto", señaló. Otro empujón más para que pymes, autónomos y emprendedores zamoranos se adentren en un futuro que ya está muy presente.