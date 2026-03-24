Horarios del tren: Zamora gana una batalla, pero no la guerra

La rectificación de Renfe, reponiendo a partir del 20 de mayo lo que destrozó ella misma hace un año (en junio) ha sido una trabajada victoria del sentido común que ha necesitado demasiadas manifestaciones y movilizaciones para conseguir recuperar la razón ante el sinsentido perpetrado por Fernández Heredia y Puente.

Se ha ganado una batalla, la recuperación de frecuencias para Sanabria, pero no la guerra: conseguir un auténtico tren laboral que no dé al traste con la incipiente repoblación de familias jóvenes que llegan a vivir a Zamora sin necesidad de dejar sus trabajos en Madrid.

La Asociación de Usuarios de Alta Velocidad de Zamora (Ausave) considera que la "reorganización vuelve a dejar sin respuesta las necesidades más urgentes de Zamora ciudad y puede incluso agravar los problemas que ya padecen sus usuarios".

"Lo más llamativo es el argumento que utiliza la propia Renfe para justificar los cambios: facilitar desplazamientos laborales, mejorar la conectividad matinal y adaptar la oferta a la demanda real. Renfe reconoce así que un servicio ferroviario debe estar al servicio de la movilidad laboral, que es exactamente lo que Ausave lleva tiempo reclamando para los cerca de 150 viajeros habituales que se desplazan a Madrid desde Zamora capital y municipios cercanos. La compañía convierte esa demanda en criterio de actuación para otros territorios y, sin embargo, sigue sin aplicarla a Zamora".

La reorganización no solo ignora ese problema, "sino que amenaza con agravarlo. El tramo de vía única entre Medina del Campo y Zamora sigue sin desdoblarse, y cada nuevo servicio incorporado al corredor debe circular por él. Según los cálculos de la asociación, los nuevos servicios coincidirían en franja horaria con el tren de las 7:41 desde Zamora en ese tramo, lo que obligaría a uno de los dos a detenerse para ceder el paso. Es exactamente ese condicionante el que ya está detrás de buena parte de los retrasos crónicos de esta línea".

El agravio comparativo "se hace aún más evidente con el ejemplo que usa Renfe para justificar la reorganización. La compañía adelanta el servicio de Lugo para mejorar la movilidad laboral de primera hora, mientras Zamora sigue sin solución para su principal demanda. Y los datos son muy claros: Lugo, con una capital cercana a los 100.000 habitantes frente a los 60.000 de Zamora, registró en 2025 apenas 43.853 viajeros de alta velocidad y larga distancia según Adif, frente a los 389.517 de Zamora. Es decir, Zamora mueve casi nueve veces más viajeros, con horarios poco útiles y un servicio muy deteriorado. Eso evidencia que, con una oferta realmente adaptada, la demanda sería todavía mayor".

Tren madrugador

Zamora ciudad necesita un tren madrugador con llegada a Madrid entre las 7.30 y las 8.15, el único horario que permitiría incorporarse con normalidad a la jornada laboral. A día de hoy, el primer tren desde Zamora tiene su llegada programada poco antes de las nueve, pero esa hora es puramente teórica: los retrasos y averías son tan frecuentes que en la práctica ese tren llega pasadas las nueve la mayoría de los días, y no son pocos los días en que el retraso supera los 30 minutos. Lo que Renfe vende como un servicio que llega antes de las nueve es, en realidad, uno con el que los usuarios zamoranos no pueden contar para llegar a tiempo al trabajo.

No se trata de un problema puntual, sino de la realidad diaria de una línea que acumula incidencia tras incidencia. La reorganización anunciada no aporta nada para corregirla, siendo esta la más urgente y la que más directamente afecta a la vida laboral y personal de los usuarios. Si Renfe considera prioritario adaptar la oferta a la movilidad laboral, resulta incomprensible que siga sin atender la necesidad más evidente de Zamora, que además afecta a una conexión sometida a Obligación de Servicio Público.

A ello se añade que algunos cambios anunciados perjudican directamente a los usuarios zamoranos en los servicios de vuelta. El AVE de tarde Madrid-Vigo adelanta su salida de las 16:05 a las 15:32, dejando sin opción de regreso a quienes accedían a ese tren con normalidad y obligándoles a esperar más de una hora al siguiente, con llegada significativamente más tardía. Una reorganización presentada como mejora de la movilidad laboral empeora, en la práctica, la conciliación de los usuarios zamoranos tanto en la ida como en la vuelta.

Ausave ha convocado concentraciones, presentado escritos ante la Subdelegación del Gobierno, registrado incidencias y trasladado sus demandas por todos los cauces posibles. "El servicio no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado progresivamente: el horario del tren de primera hora se ha deteriorado, los retrasos son cada vez más frecuentes, la información a viajeros sigue siendo genérica e insuficiente y, ahora, una reorganización del corredor que debería haber incluido mejoras para Zamora la deja, una vez más, al margen".

"Está en juego la posibilidad real de vivir en Zamora y trabajar en Madrid", advierten. "Y hay una ciudad que siente cómo cada decisión en este corredor la empuja un poco más hacia la desigualdad y el olvido".

Oferta "insuficiente" para la Junta

Es una recuperación de las frecuencias que, desde el punto de vista de la Junta de Castilla y León, "nos parece insuficiente para Zamora", señaló la consejera de Industria y Empleo, la zamorana Leticia García.

"Nosotros hemos abogado siempre por la recuperación de las frecuencias del tren madrugador y, de momento, mantenemos lo que se estableció desde el punto de vista de apoyar con los autobuses en el traslado de viajeros. Pero nos parece insuficiente y nosotros seguiremos reclamando desde el punto de vista de las necesidades de Zamora que se recuperen las frecuencias para el trabajo y lo que es el tren madrugador para que la gente de Zamora y de Madrid puedan trabajar en ambas capitales".

Valoración positiva desde Sanabria

Por su parte, desde la Alianza UPA-COAG, una de las organizaciones más beligerantes en la defensa de la recuperación las paradas de tren de Sanabria ·valoramos como muy positivo el restablecimiento en horario matinal, tanto del Alvia Lugo- Madrid, con salida a las 5:18 horas de Lugo, parada en Sanabria AV a las 8:04 horas, y llegada prevista a Madrid capital a las 10:13 horas, así como del Avlo Madrid-A Coruña, con salida a las 6:55 horas de Chamartín, parando en Zamora, en Sanabria AV a las 8:45, y destino final en A Coruña"

Bajo este nuevo esquema, "se ofrece tanto a los sanabreses una mejor movilidad a primera hora de la mañana, posibilitando así llegar a Zamora a las 8:39 de la mañana para consultas médicas, administrativas y/o de otro ámbito, que no eran posibles atender desde el pasado junio con la modificación y supresión de este horario matinal, como también se posibilita a los trabajadores con domicilio en Zamora poder acudir de forma diaria a sus puestos de trabajo en Sanabria (funcionarios y otros)".

La Alianza COAG-UPA "ha sido la Organización que más ha peleado por el restablecimiento de esta parada en la estación Sanabria AV, habiendo convocado por este motivo más de diez actos de protesta en distintos municipios, no solo en la Comarca de Sanabria - Carballeda, sino incluso en las capitales de Lugo y de Madrid".

Mantener la presión política

Izquierda Unida también ha valorado positivamente la recuperación de la frecuencia matutina en la estación de Sanabria AV, un decisión que, asegura, "no es fruto de decisiones aisladas ni coyunturales, sino del trabajo político sostenido a nivel local e institucional que ha tenido su reflejo en la Proposición No de Ley impulsada por Izquierda Unidad y aprobada en el Congreso de los Diputados en la que se recogía la necesida de mejorar las conexiones ferroviarias en la provincia de Zamora".

No obstante, IU llama a "mantener la presión política y social" para lograr "la implantación de un tren madrugador con destino Madrid adaptado a las necesidades horarias y laborales de los viajeros recurrentes", el incremento de las frecuencias de la línea convencional y un modelo de transporte público que combata la despoblación.