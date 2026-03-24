Guarido recibe al cónsul de Rumanía con el objetivo de integrar a la comunidad de ese país del Este en Zamora

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha recibido este martes por la mañana al Cónsul General de Rumanía en España, Florea Tiberiu Trifan, que ha visitado Zamora para fortalecer la colaboración institución y seguir estrechando lazos con la comunidad rumana residente en la ciudad.

Junto con el alcalde han participado en la reunión el concejal de Hacienda, Diego Bernardo, y la consejera de Políticas Sociales y Relaciones Institucionales de la Embajada de Rumanía, Silvia Badea.

El encuentro ha servido para poner sobre la mesa diferentes aspectos relacionados con la situación de los ciudadanos rumanos que viven en Zamora y la repercusión que tienen en el desarrollo de Zamora como parte activa y comprometida de la comunidad local, según ha señalado el Ayuntamiento de Zamora en un comunicado.

La visita ha permitido intercambiar punto de vista sobre cultura, patrimonio, turismo o educación. Precisamente sobre esta última cuestión, se ha incidido con la reciente visita que un grupo de estudiantes rumanos realizaron a Zamora, lo que permitió conocer de primera mano la oferta educativa y las oportunidades de intercambio académico.

Otras de las cuestionas abordadas ha sido la posibilidad de establecer un punto de información y contacto directo con el Consulado, con el apoyo de la alcaldía, con el objetivo de facilitar en el futuro el acceso a servicios y trámites de los ciudadanos rumanos, especialmente dada la distancia entre Zamora y Madrid.

Ambas partes han dejado patente su voluntad de colaborar en proyectos que sean beneficiosos tanto a zamoranos como rumanos, incluyendo iniciativas educativas, de integración juvenil y de información ciudadana.