Empresas y universidad se unen para mostrar a los jóvenes las oportunidades laborales en Zamora

Tierra de oportunidades y de oferta laboral, lejos de los grandes núcleos de población. Esa imagen de Zamora se quiere transmitir a los jóvenes. Con este objetivo se celebra la tercera edición del evento "La Zamora que funciona", organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y que tendrá lugar el próximo 8 de abril, a partir de las 10.30 horas, con el apoyo de la Diputación, Freigel, Quesos El Pastor, Caja Rural de Zamora y la Universidad de Salamanca.

Tras la bienvenida del redactor jefe de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Luis Garrido, arrancará la jornada con la apertura institucional, a cargo de Matilde Olarte, vicerrectora de Cultura, Patrimonio, Sostenibilidad y Desarrollo del Campus, en representación de la Universidad de Salamanca; mientras que, por parte de la Junta de Castilla y León intervendrá la zamorana Leticia García, consejera de Industria, Comercio y Empleo.

Ponentes y mesa redonda

Será, a continuación, el turno para los ponentes representantes de las empresas participantes en esta edición, como son Freigel, Veolia —anteriormente conocida como Aquona—, Quesos El Pastor y Caja Rural, que hablarán de su apuesta por Zamora, su vinculación a la tierra y las posibilidades que ofrecen a los jóvenes que opten por buscar un futuro sin tener que irse a otras ciudades.

Sobre todas las dudas que les surjan a los estudiantes presentes en esta jornada podrán preguntar tras la mesa redonda que tendrá lugar después de las intervenciones de las empresas. Moderada por Verónica de Castro, periodista de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, integrarán la mesa José Alfonso Herrero ( jefe de planta de Freigel, empresa que pertenece a la compañía GoodLife), Jesús García del Valle (director de Veolia), Marco Rodríguez (CEO de Quesos El Pastor), Narciso Prieto (director de comunicación de Caja Rural de Zamora) y Francisco Cuadrado (delegado del rector de la USAL en el Campus Universitario de Zamora).

Cierre institucional

Tras este encuentro, el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, será el encargado de realizar la clausura institucional de esta tercera edición, pensada para poner sobre la mesa las bondades de una provincia que tiene capacidad de acoger a jóvenes que quieran desarrollar su futuro profesional y familiar en Zamora.