DigitalíZate regresa a Zamora con la IA generativa y la automatización de procesos como temas centrales
"IA generativa y automatización de procesos" es el título de la nueva convocatoria del evento DigitalíZate, puesto en marcha por la Cámara de Comercio y CEOE-Cepyme, con el apoyo del Ayuntamiento de Zamora
La jornada DigitalíZate regresa con una nueva edición centrada en "IA generativa y automatización de procesos", un tema clave para quienes buscan impulsar la eficiencia y competitividad de sus negocios mediante las nuevas tecnologías, que ya son el presente de cualquier negocio que quiera desarrollarse y afianzar su futuro en cualquier sector.
Organizada por CEOE-Cepyme, la Cámara de Comercio de Zamora y el Ayuntamiento, cuenta, además, con la colaboración de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Se trata de una cita que se presenta como un punto de encuentro imprescindible para empresarios y emprendedores interesados en la transformación digital.
Desayuno informativo
El evento, que adoptará el formato de desayuno informativo, dará comienzo a las 9.30 horas en el hotel Ares de la capital.
La apertura correrá a cargo de Verónica de Castro, periodista de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, quien introducirá la intervención institucional de David Gago, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, quien dará la bienvenida.
Uno de los momentos destacados será la ponencia de David Muñoz, joven emprendedor tecnológico y fundador de Codexia Group. Su trayectoria comenzó a una edad muy temprana, impulsada por su interés constante por los retos y el aprendizaje. Con apenas 15 años ya había desarrollado su propio software de SEO, sentando las bases de lo que más tarde se convertiría en su agencia y futuros proyectos profesionales.
A lo largo de su carrera ha participado en la creación de múltiples proyectos digitales, incluyendo softwares, servicios y productos, lo que le ha permitido adquirir una visión global del ciclo completo de un negocio online: desde su concepción hasta su crecimiento. Actualmente, centra su actividad en escalar empresas digitales, aplicando estrategias de optimización y expansión.
Durante su intervención, Muñoz compartirá ejemplos prácticos sobre estos procesos, tras lo cual se abrirá un turno de preguntas para que los asistentes puedan plantear sus inquietudes y profundizar en el uso real de las nuevas tecnologías, que ya forman parte del presente empresarial.
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