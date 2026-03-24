Las calles del polígono de Los Llanos de Zamora lucirán como nuevas tras una fuerte inversión municipal

Las principales avenidas del polígono industrial de Los Llanos de las afueras de Zamora lucirán como nuevas tras las obras de renovación de aceras y asfaltado de calles que ha sacado a contratación el Ayuntamiento de Zamora. En total, el Consistorio zamorano tiene previsto invertir unos 800.000 euros, según el acuerdo alcanzado este martes en la Junta de Gobierno Local.

A la licitación de los trabajos de asfaltado por importe de unos 400.000 euros acordado en esa reunión del equipo de Gobierno municipal se suma una cuantía similar en otros trabajos de renovación de aceras que se encuentran ya publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La actuación aprobada este martes es el denominado "Proyecto de fresado y reposición de pavimento bituminoso" en el Polígono Industrial Los Llanos. Esos trabajos permitirá la renovación del pavimento en la avenida de León, en el tramo sur del polígono comprendido entre su intersección con la avenida de Zamora y la intersección con la avenida de Europa; la avenida de Asturias, en el tramo comprendido entre su intersección con la avenida de León y la intersección con la avenida de Zamora; la avenida de Europa, en el tramo interior del polígono desde su intersección con la avenida de León; y la avenida de Los Llanos, en el tramo sur del polígono comprendido entre su intersección con la avenida de Zamora y la intersección con la avenida de Europa.

El plazo de ejecución de esos trabajos es de dos meses.

A esas obras se añaden las de renovación de aceras en este mismo polígono, cuya contratación ya está más avanzada, porque ya se ha publicado en la Plataforma del Sector Público. En ese caso, los trabajos afectan a las avenidas de Zamora, aceras del tramo sur de la vía, comprendidas entre la avenida de León y la avenida de Asturias; avenida de León, aceras del tramo este de la vía, comprendidas entre su intersección con la avenida de Zamora y la intersección con la avenida de Asturias; la avenida de Asturias, aceras de ambas márgenes en el tramo comprendido entre su intersección con la avenida de León y la intersección con la avenida de Zamora; y la avenida de Los Llanos, aceras de ambas márgenes en el tramo comprendido entre su intersección con la avenida de Zamora y la intersección con la avenida de Asturias.

Este proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 400.000 euros y un plazo de ejecución de siete meses.

A la inversión en la renovación de asfaltado de calles y aceras en el Polígono Los Llanos hay que sumar la inversión prevista para la renovación integral del alumbrado a LED, que se enmarca dentro de un proyecto más amplio que incluye otras calles de la localidad, y que cuenta con un presupuesto total de 200.000 euros.

Otro acuerdo alcanzado en la Junta de Gobierno ha sido la propuesta de contratación, a través del acuerdo marco para la homologación del suministro de gas natural, por un total de 429.204 euros para el suministro durante dos cuatrimestres de 2026, todo 2027 y el primer cuatrimestre de 2028.