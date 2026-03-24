Administración local en "la nube" y "escudo" frente a los ciberataques con apoyo de la Diputación de Zamora

La Diputación de Zamora ha puesto en marcha un proyecto de dotación de herramientas de comunicación y colaboración en "la nube", dirigido a ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales menores de la provincia. La iniciativa cuenta en su primera fase con un presupuesto de cerca de 150.000 euros, financiados en un 86% por fondos europeos.

El proyecto contribuirá a la modernización de la administración local zamorana, al facilitarle el acceso a "soluciones digitales seguras, eficientes y adaptadas a las necesidades actuales de las entidades públicas", según ha indicado la Corporación provincial zamorana en un comunicado.

La Institución promotora de la iniciativa ha recordado que aunque una parte significativa de las entidades locales continúa utilizando servicios de correo electrónico comerciales o gratuitos, como Gmail u Outlook, para la gestión de comunicaciones oficiales, esa práctica conlleva riesgos y limitaciones, entre otros, una mayor exposición a ciberataques.

Por ello, la Diputación de Zamora persigue modernizar la gestión digital de las entidades locales, dotándolas de herramientas profesionales que mejoren la eficiencia interna y la calidad del servicio público. La iniciativa se basa en la implantación de soluciones en la nube a través de la suite Microsoft Office 365, aprovechando sus capacidades de innovación, accesibilidad y colaboración en tiempo real. El objetivo es facilitar una administración más ágil, segura y cercana al ciudadano, capaz de responder a los retos tecnológicos actuales.