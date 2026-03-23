Estas son las condiciones para acceder a las ayudas que la Diputación otorga a bares de la provincia

El presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, ha anunciado la partida de ayudas que su institución ofrece a obras de reforma en bares de titularidad municipal en localidades de la provincia, junto con la diputada de Fondos Europeos, Emprendimiento e Igualdad, Amaranta Ratón.

La cuantía para estas subvenciones asciende a 100.000 euros, aunque se podría aumentar hasta llegar a los 250.000 euros, según ha explicado Faúndez, sobre unas ayudas que saldrán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia este miércoles. A partir de esa fecha, habrá un plazo de veinte días para presentar la solicitud.

Subvencionadas al 100%, estas ayudas tendrán una cantidad máxima de 25.000 euros.

Desde instalación eléctrica hasta pintura

Ese dinero se podrá destinar a la reforma de la instalación eléctrica, la dotación de climatización o calefacción, obras de accesibilidad, nuevos baños o pintura, por poner algunos ejemplos.

“También puede estar destinado un 30% a la adquisición de mobiliario y de equipamiento, pero no será subvencionable ni la redacción de un proyecto ni la propia dirección de obra”, ha puntualizado el presidente.

Javier Faúndez / Victor Garrido

Podrán acceder a estas ayudas localidades que no cuenten con ningún tipo de bar de titularidad privada “para no hacer una competencia desleal”, ha explicado Faúndez. Así que los bares deben estar gestionados por un titular dado de alta en alguno de los regímenes de la Seguridad Social, ya sea en forma de alquiler por parte del ayuntamiento o en forma de gestión gratuita. “No son ayudas destinadas a los clubes de jubilados, sino que estamos hablando de bares de titularidad municipal”, ha diferenciado.

Abiertos durante tres años

Las condiciones para los que se beneficien de estas ayudas pasan por abrir, al menos, cuatro días a la semana, y por un periodo mínimo de tres años. “Se priorizarán a las localidades con menor número de habitantes a la hora de repartir estas ayudas”, ha añadido Faúndez.

“Un pueblo que no tiene bar, le falta un servicio”, ha reconocido el presidente de la Diputación. De ahí que esta línea de ayudas se una a las que ya sacó la propia institución el pasado año o las ofrecidas por la Junta de Castilla y León, también con el objetivo de ayudar a estos negocios.

“Se trata de un compromiso serio de esta Diputación para dar ese empujón para modernizar, restaurar, rehabilitar, reacondicionar o dotar de mejor mobiliario a esos bares que tenemos en la provincia de Zamora”, ha finalizado Faúndez.