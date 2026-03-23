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Renfe anuncia la recuperación del tren de mañana entre Sanabria y Zamora

Saldrá de Otero a las 8.04 para llegar a Zamora a las 8.39

Una protesta por las paradas suprimidas del tren de Zamora.

Una protesta por las paradas suprimidas del tren de Zamora. / ARACELI SAAVEDRA / LZA

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Renfe modificará a partir del 20 de mayo el horario del Alvia Lugo–Madrid, que actualmente sale de la capital lucense a las 11:15 horas, y lo adelantará a las 5:18 horas, lo que supone una nueva oferta madrugadora para mejorar la conexión entre Galicia, Castilla y León y Madrid. Para optimizar la oferta de la alta velocidad de este corredor, Renfe reorganizará también otros servicios de la conexión Galicia-Madrid.

 El adelanto del Alvia a las 5.18 horas permitirá a los lucenses viajar a Madrid y regresar en el mismo día, además de ofrecer una nueva opción de movilidad madrugadora para los viajeros de estaciones intermedias como A Gudiña o Sanabria AV. De esta forma, Renfe refuerza la conexión territorial y maximiza la eficiencia operativa del servicio Galicia-Castilla y León-Madrid.

 El servicio de Lugo mantendrá las paradas habituales de su recorrido en Galicia, con cambios horarios: a las 5.44 horas, en Sarria; a las 6:10, en Monforte de Lemos; a las 6:52 en Ourense y a las 7.44 h, en A Gudiña. En Castilla y León seguirá con paradas en Sanabria AV, desde esa fecha a las 8.04 horas, Zamora a las 8.39 horas y Medina del Campo a las 9:13h. La llegada a Madrid está prevista a las 10.13h.

 Este ajuste horario permitirá una mejor movilidad de primera hora de la mañana, permitiendo a los lucenses viajar a Madrid en horario de mañana y regresar en el mismo día, para poder atender a los viajes para gestiones laborales o administrativas.

 A su vez, Renfe da otra opción matinal al total de las estaciones intermedias, facilitando el viaje en este tren madrugador a los viajeros de A Gudiña, en Galicia, y de las estaciones del recorrido en Castilla y León, donde Renfe ofrecerá horarios de primera hora a los sanabreses para llegar a Zamora antes de las 9 de la mañana, frente al horario actual que era muy poco utilizado.

 Por otra parte, en los trenes dirección Galicia-Madrid, el AVE de primera hora de la mañana que sale de Vigo también adelantará su hora de salida 10 minutos, haciéndolo a las 5:50h, y tendrá parada en Santiago de Compostela.

Ajuste de horarios también de Madrid a Galicia

Para seguir mejorando la oferta de la alta velocidad y ajustar los horarios a las necesidades de demanda en paradas intermedias de todo el recorrido, Renfe reorganizará además varios servicios desde Madrid.

 Renfe realizará dos modificaciones más en los trenes de regreso a Galicia. El AVE Madrid-Vigo de las 7:14 horas pasará a salir a las 8:25 horas, con las mismas paradas y destino. Mientras que el Avlo, con salida actual de Chamartín Clara Campoamor a las 8:25 horas, adelantará su horario a las 6.55 horas dirección A Coruña, manteniendo todas las paradas, lo que permitirá llegar a primera hora a Zamora (7.55), Sanabria AV (8.25) o A Gudiña.

 Estos cambios buscan facilitar los desplazamientos por motivos laborales o administrativos, mejorar la conectividad matinal entre ciudades y optimizar la oferta en función de la demanda en los distintos tramos del recorrido.

 Por último, el tren de la tarde AVE Madrid-Vigo de las 16:05 horas a partir del 20 de mayo tendrá su salida programada a las 15:32 horas y realizará parada en Santiago de Compostela a las 18:47 horas.

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Los cambios suponen una rectificación de Renfe, aunque no incorporan el tren madrugador a Madrid.

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