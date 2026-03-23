El precio del alquiler se dispara en Zamora más de un 42% en un año

El precio de la vivienda en alquiler en Zamora capital ha experimentado una subida histórica del 42,8% en el último año, el mayor incremento registrado en toda Castilla y León. Esta subida sitúa el precio medio del alquiler en la ciudad en 10,71 euros por metro cuadrado, consolidando un cambio de tendencia en un mercado que tradicionalmente se había mantenido entre los más baratos del país. Además del incremento anual, los datos muestran una aceleración reciente en el último mes, con un incremento del alquiler de un 11,1%, según los últimos datos del Índice Inmobiliario elaborado por Fotocasa, correspondientes al mes de febrero de 2026.

Cifras que apuntan a una tendencia alcista que repercute en una mayor dificultad para poder acceder a una vivienda, especialmente para familias con rentas medias, jóvenes y población vulnerable en un contexto de creciente demanda y oferta limitada.

Encarecimiento cuyo impacto en los bolsillos es altamente significativo. Por ejemplo, alquilar un piso de unos 80 metros cuadrados en la capital hace un año podía suponer de media unos 600 euros al mes. Ahora, esa misma vivienda cuesta a los inquilinos interesados una renta mensual de 857 euros. Aproximadamente unos 250 euros adicionales.

Precio por metro cuadrado que, además, supera al de otras capitales como Valladolid, donde se sitúa en 10,05 euros el metro cuadrado al mes; León, con una renta de 9,40 euros el metro cuadrado; o incluso Salamanca, que se queda en 10,64 euros el metro cuadrado. Solamente las capitales de Segovia, con 12,80 euros el metro cuadrado; y Burgos, 11,23 euros el metro cuadrado, superan a Zamora.

A nivel provincial, Zamora también lidera las subidas en el conjunto de España con un incremento interanual del 46,7%, a gran distancia de Lleida, la segunda provincia con mayores subidas, que registra un 22,1%. El precio medio provincial alcanza así los 10,31 euros por metro cuadrado.

No obstante, mientras Zamora encabeza las subidas, otras provincias de la comunidad registran incrementos mucho más moderados, situando el precio medio de la vivienda en alquiler en Castilla y León en 9,99 euros el metro cuadrado al mes, tras una subida el 2,5% mensual y del 8,5% interanual. "Castilla y León registra una de las series históricas más preocupantes del país. Con el dato de febrero, la comunidad acumula 127 meses consecutivos de incrementos interanuales, lo que supone más de diez años de encarecimiento constante del alquiler", declara María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Precio que marca "un antes y un después para el mercado inmobiliario de la región" y que en Zamora es aún más preocupante con un ritmo de crecimiento que triplica o cuadruplica al de otras capitales de la comunidad y al de otras provincias de España. Tendencia que está transformado el mercado inmobiliario zamorano para dejar de ser de los más asequibles.