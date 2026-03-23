Ya es oficial: la muestra "EsperanZa" de las Edades del Hombre de Zamora se amplía, ¿hasta cuándo?

Ya es oficial: la XXVIII edición de la muestra de las Edades del Hombre amplía su apertura hasta principios de mayo. Lo acaba de anunciar el presidente de la muestra religiosa, Jesús Vidal Chamorro, durante la visita a "EsperanZa" del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. La nueva situación permitirá a los visitantes conocer la exposición hasta el 3 de mayo incluido, de modo que la clausura será el día 4 de mayo de 2026.

En las últimas semanas la cantidad de turistas que se han acercado a descubrir “EsperanZa” ha aumentado exponencialmente, lo que ha hecho que desde distintos colectivos e instituciones demandaran que la muestra permanecería abierta más días.

El anuncio se produce después de que LA OPINIÓN-ELCORREO DE ZAMORA diera a conocer que las instituciones zamoranas estaban trabajando para lograr una ampliación de la muestra más allá del Domingo de Resurrección, última jornada en la que está prevista su apertura.

Alejandra Bonel García / Fernando Esbec

Tras esta confirmación oficial, las sedes de la Catedral, San Cipriano y el Carmen de San Isidoro podrán visitarse hasta principios del mes de mayo.

Balance de visitas

La convocatoria de este lunes ha servido también para analizar la evolución de la XXVIII edición de Las Edades del Hombre que está registrando una notable afluencia de visitantes, sobre todo en las últimas semanas ante la llegada del buen tiempo. Solo en las últimas semanas se han producido 12.000 visitas que se suman a las más de 130.000 visitas registradas desde la inauguración de "EsperanZa".

Totalidad de las piezas

El presidente de la Fundación de las Edades del Hombre ha señalado que la ampliación conlleva que la muestrra segiurá contando con las 85 piezas con las que abrió sus puertas excepto los días de Semana Santa que cuatro de ellas procesionan, como el caso de Cristo de las Injurias pero que "volverán para este mes de prórroga".

El obispo de Segovia ha reconocido que llevar a buen puerto el propósito "ha sido una empresa compleja" y ha precisado que el retraso en el cierre “no sería posible verdaderamente si no fuera por el respaldo de la Junta de Castilla y León, que cree en el patrimonio, en el territorio y en el desarrollo tanto como nosotros y con la que hemos trabajado hombro con hombro para poder propiciar este nuevo escenario y no sería posible tampoco sin la generosidad y la buena disposición de los propietarios de las obras".

Por su parte el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha remarcado que "es casi un mes más de apertura, tiempo suficiente para poder recuperar todas estas semanas de tan mal tiempo".

Desde su punto de vista esta prórroga "va a permitir incrementar el número de visitantes a lo largo de todo el mes de abril y de esos primeros días del mes de mayo" . También ha enfatizado que "serán miles de personas las que acudan una vez más a esta ciudad, a las procesiones de Semana Santa, a visualizar una obra de patrimonio tan importante como la que tiene la Semana Santa de Zamora, pero también conocer ese mensaje espiritual del mensaje de Jesús".

Serán miles de personas quienes descubran las pizas de El greco, Picasso, Velázquez, Gil y Diego de Siloé, Zurbarán, Gregorio Fernández, Venancio Blanco, Pablo Cargallo o Baltasar Lobo, entrre otros artistas.