La OCU confirma la mala noticia para los zamoranos: la bombona de butano sube al máximo y de 12,5 kilos alcanza el "máximo permitido"

El precio máximo de venta al público de la bombona de butano se sitúa desde este martes en los 16,35 euros, un 4,9% más que el precio fijado en la última revisión, según la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre ocho y 20 kilogramos (la tradicional bombona de butano) no se encuentra liberalizado. Su valor se revisa bimestralmente el tercer martes del mes, por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

Esta revisión bimestral se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar. Por otra parte, dicha revisión del precio, al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones.

Esta última revisión se debe al ascenso de los fletes (+16,6%) y las materias primas (+3,2%), a pesar de la apreciación del euro frente al dólar (+1,2%).

El gas licuado de petróleo envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural. En 2025 se consumieron 57 millones de envases de gas licuado de petróleo de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso, ya que desde 2021, el consumo total ha descendido más de un 12%.

Esta subida del butano perjudica más a las familias con dificultades económicas, por ello OCU que verifiquen si tienen derecho al bono social eléctrico, que además incluye una ayuda térmica automática por un importe de entre 40 y 400 euros al año sea cual sea la fuente de energía que se emplee.

OCU denuncia que alrededor de 1,2 millones de hogares no disfrutan de esta ayuda aun cumpliendo los requisitos para recibirla. Por ello pide al Gobierno que tome medidas para que la concesión del bono social eléctrico sea automática a todos sus potenciales beneficiarios, ya que hoy es un requisito indispensable para la concesión del bono térmico.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de abogados, economistas, estadísticos, ingenieros, profesionales de la salud y la alimentación, editores y diseñadores de OCU que, en colaboración con otras organizaciones europeas de consumidores y una red de laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus 180.000 socios activos.