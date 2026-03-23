Nuevo vehículo hidrolimpiador y placas soterrizantes: las novedades de limpieza en Zamora para Semana Santa

"Hemos articulado un protocolo de limpieza en torno a tres grandes ejes", comienza explicando Pablo Novo, concejal de Obras del Ayuntamiento de Zamora durante la presentación del protocolo de los servicios de limpieza para la Semana Santa.

1. Refuerzo de la recogida

En primer lugar, en lo que respecta a la recogida de residuos, "se ha contemplado un incremento significativo de las frecuencias entre el jueves y el domingo. Vamos a pasar a realizar una recogida diaria, no en tres días como se está contemplado durante todo el año, de las fracciones de envases, papel y cartón, reforzando además la recogida de vidrio, pues en todos los entornos céntricos debido al volumen que vamos a tener en esos días", explica. También se van a disponer, "de 12 contenedores de carga trasera para las meriendas del jueves y del viernes santo por la generación de residuos que estas produce", añade. Novo, ha querido recordar las planificaciones ejecutadas otros años antes de todos los itinerarios procesionales para volver a anunciar que "vamos a contar con un vehículo de 5 m³, un camión recolector que va a avanzar delante de la comitiva procesional para ir vaciando todas las papeleras durante el recorrido. Independientemente de que luego en los entornos céntricos las cuadrillas también estén pendientes de no tener papeleras rebosando".

2. Incremento de la limpieza en la calle

El segundo eje del protocolo "va a incrementar el número del personal disponible en 10 trabajadores adicionales, a lo que se va a sumar también la disponibilidad de los 21 trabajadores de fines de semana para estar disponibles también entre los días clave", explica Novo. "Es reseñable destacar que durante las tardes vamos a contar con cuatro trabajadores más en todo el itinerario del centro, de 17:00 horas a 23:00 horas, desde el Lunes Santo al Sábado Santo para reforzar precisamente la presencia en todos estos entramados donde se va a concentrar la mayor parte del acto", sentencia el concejal.

Con respecto al barrido mecánico y a los baldeos, "todas las mañanas de Semana Santa se van a reforzar en profundidad incrementando la disponibilidad de la cuadrilla de limpieza de pintadas para garantizar también el mejor estado de todas estas calles", asegura. Además, las baldeadoras van a incorporar como en ediciones anteriores un ambientador que ayuda a mejorar el olor que presenta las calles durante las mañanas".

3. Mejora de los medios operativos

"Se está llevando a cabo el lavado de todos los contenedores del conjunto histórico en estas dos semanas previas a Semana Santa y también se han repintado todos los buzones de los contenedores soterrados del conjunto histórico", apunta el concejal. Además, anuncia como novedad, "la incorporación de placas soterrizantes en los contenedores, unas placas muy pequeñas que se colocan dentro y que anulan los peores olores que pueden tener estos contenedores para presentar también una imagen positiva de esta infraestructura", explica.

Así mismo, las conocidas como pipeleras, símbolo ya de la Semana Santa de Zamora, "se están repartiendo a aquellos negocios que las han solicitado para facilitar a los trabajadores de servicio que las calles se encuentren en el mejor estado", anuncia. Por otro lado, "vamos a contar con un vehículo eléctrico hidrolimpiador de acción inmediata, que va a estar preparado para cualquier contingencia", advierte. "Este mismo vehículo también cuenta con material para limpieza de pintadas", apunta.

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Con respecto a la mejora de los medios operativos, se ha llevado a cabo una reunión con la policía municipal "para coordinar el dispositivo policía en conjunción con el servicio de limpieza", detalla. Además, tal y como se lleva haciendo desde ediciones anteriores, "vamos a contar con un servicio policial de escolta a las barrigonas que van a estar en la parte trasera de todas las procesiones para garantizar que puedan hacer la limpieza a las mejores condiciones, así como la seguridad de cualquier persona que no se meta entre medias del barrido mecánico para evitar cualquier tipo de posibles incidencias", concluye Novo