Los inquilinos destrozan un chalé en un pueblo de Zamora y renuncian a su abogado para suspender el juicio

La pareja formada por Yasmin F.L. y Héctor T.F. logró suspender el juicio que se iba a celebrar este lunes contra ellos en la Audiencia Provincial, al renunciar a su abogado justo en el momento en que iba a comenzar el interrogatorio a este último, lo que motivó la cancelación de la vista por indefensión.

Tanto la presidenta del tribunal como el letrado de la acusación particular creen que se trata de una táctica dilatoria instigada por un tercer abogado para conseguir la suspensión de la causa, pero lo cierto es que si los acusados renuncian a su letrado no queda otro remedio que cancelar la vista. Eso sí la magistrada dio un plazo de dos días a los demandados para designar un nuevo abogado y en caso contrario se les asignará uno de oficio al que no podrán renunciar.

Héctor T.F. alegó que no estaba de acuerdo con la estrategia de defensa del letrado de oficio que le patrocinaba, sobre todo porque no había conseguido que declarara un testigo clave desde su punto de vista para demostrar su inocencia en uno de los delitos de los que estaba acusado. El tribunal le respondió que esa circunstancia no era achacable a la actuación profesional del abogado, pese a lo cual no tuvo otro remedio que admitir la renuncia del reo a su representante legal.

Los hechos arrancan cuando los propietarios de un chalé adosado en Peleas de Abajo alquilan la vivienda a una familia de Zamora. Héctor y Yasmín dejan de pagar la renta y los propietarios inician el proceso de desahucio. Tras más de dos años de trámites, porque los inquilinos son una familia vulnerable, con niños, los dueños de la vivienda logran, en junio de 2024, llegar al juicio de desahucio, con sentencia favorable a los propietarios del inmueble.

Todo destrozado

Sin embargo, los inquilinos no se van y no es hasta octubre cuando se produce el lanzamiento de la vivienda. Los inquilinos intentar devolver, in extremis, a los propietarios las llaves del chalé, pero estos la rechazan y la primera persona que entra en la vivienda tras el desahucio es la funcionaria judicial, que constata en un informe los daños ocasionados en el inmueble. Si los primeros en entrar hubieran sido los dueños, los inquilinos podrían alegar que no habían sido ellos los causantes de los daños, sino que los mismos dueños también tenían las llaves.

El caso es que la funcionaria del juzgado relata lo que ve: faltan radiadores, caldera, electrodomésticos, ventanas, hay daños en suelos, paredes, baños...en fin, que dejan totalmente destrozada la casa. Además, en el garaje se produjo un incendio y una explosión, por lo que está literalmente destrozado.

Los dueños valoran los daños en 35.000 euros por los desperfectos más 7.500 por los electrodomésticos y enseres que faltan. Todos ellos estaban convenientemente inventariados en el contrato de arrendamiento, con fotografías, por lo que se sabe con certeza lo que se llevaron. Y todo ello sin contar las rentas que dejaron de pagar y que se elevan a nueve mil euros.

Por todo ello la acusación particular pide seis años de cárcel para cada uno de los acusados, tres por un delito de incendio y tres por apropiación indebida, además de una multa de 24 meses a razón de 20 euros diarios (14.400 euros en total) por el delito de daños.

La fiscal rebaja las penas al considerar que se trata sustancialmente de un delito de daños.

Previamente, al comienzo de l vista el abogado defensor intentó que se suspendiera el juicio debido a que faltaba un testigo, una persona que al parecer recibió una llamada con unos audios en los que se imputaba a una tercera persona la responsabilidad del incendio del garaje. Sin embargo, el tribunal no consideró este hecho causa suficiente, debido a la convicción de que el testigo no había querido venir a declarar, al rechazar la posibilidad de hacerlo por videoconferencia y su testimonio se refería a unos supuestos audios que ni siquiera se habían aportado a la causa.

Rechazada esta petición de suspensión, el acusado pidió hacer uso de la palabra, lo que había intentado antes de comenzar la sesión. En esta segunda ocasión la presidenta del tribunal sí dio pie a que se explicara y soltó la bomba: No quería a su abogado porque no estaba de acuerdo con su línea de defensa.

Aún con el cabreo mayúsculo de todas las partes, a la Audiencia no le quedó otro remedio que suspender la vista, aunque advirtiendo que es la primera y única vez que el acusado va a poder utilizar esta táctica dilatoria.