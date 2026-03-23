La hostelería zamorana se encomienda al cielo para colgar el cartel de "completo"

Zamora espera un lleno total durante la Semana Santa, especialmente entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección. El 95% de los alojamientos disponibles ya están reservados para disfrutar de los días grandes de la Pasión en la capital. No obstante, las condiciones climatológicas serán decisivas para cumplir con las expectativas del sector turístico zamorano.

"La Semana Santa es una temporada vacacional muy de última hora. La gente busca el destino muy en función del tiempo, a no ser aquellas personas que lo tengan muy claro", comenta el responsable de Turismo de la Diputación Provincial de Zamora, Víctor López de la Parte.

Previsiones de cara a Semana Santa que este año, además, se verá reforzada por el atractivo de contar con la actual exposición de Las Edades del Hombre. "Prevemos que va a ser una buena campaña, con una notable ocupación la semana de antes hasta el Miércoles Santo y, después, al 100% del jueves al domingo", vaticina Christoph Strieder, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora.

Ánimo que también comparte el presidente de la Junta Pro Semana Santa de Zamora, Israel López. "Yo como no soy objetivo porque soy tremendamente positivo, diré que la afluencia tiene que ser la máxima posible, porque además se nos junta este año con Las Edades del Hombre, y el tiempo, de momento dicen que va a ser bueno, que puede ser frío, pero que va a respetar la lluvia", declara.

Deseo en el que se trabaja desde las instituciones con una fuerte promoción de la Pasión también en Barcelona, en concreto en el salón de turismo B-Travel donde Diputación y Ayuntamiento aúnan esfuerzos para captar a un mayor número de visitantes. Primera vez que se acude a esta feria de referencia con una campaña específica de promoción de la Semana Santa de Zamora en la que la respuesta ha sido muy satisfactoria.

El Patronato de Turismo ha expuesto la singularidad de la Pasión, acompañado de un extenso catálogo de atractivos que diferencia a Zamora y que pueden seducir a los turistas en cualquier momento del año. La afluencia en el stand ha sido constante con un interés creciente por los visitantes que han cargado sus bolsos con el material promocional disponible.

Stand de Zamora en la feria B-Travel de Barcelona. | CEDIDA

Lejos de los grandes circuitos turísticos, cada vez más masificados, Zamora se vende como un destino auténtico en el que vivir experiencias. Peculiaridades que atraen sobre todo a "parejas a partir de los 40 años de edad, muchas de ellas aficionadas a viajar en autocaravana o que se desplazan en AVE para después alquilar un coche y recorrer la provincia a su ritmo" desvela Strieder. Perfil de viajeros a los que conquista Zamora y entre los que también se encuentran familias con hijos que quieren descubrir ciudades con historia, pero sin grandes aglomeraciones.

Un territorio que es una "sorpresa" cuando se conoce y en el que también se puede disfrutar de su patrimonio industrial. Una modalidad de turismo que gana cada vez más adeptos. Por ello, Zamora junto con Portugal ha desarrollado el proyecto "Turismo Industrial Duero-Douro: Agua, memoria y progreso", para ofrecer una mirada diferente conectando la herencia industrial con el paisaje.