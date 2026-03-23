Guía Repsol suma nuevos 'Soletes' en Zamora: estos son los cinco establecimientos distinguidos

Guía Repsol ha desvelado la nueva selección de sus soletes, una distinción menos formal que incluye restaurantes, bares y cafeterías de toda España (y Andorra) para formar un mapa de establecimientos de calidad y accesibles para todos los bolsillos.

En esta 14ª edición, Guía Repsol ha publicado 300 nuevas incorporaciones a una lista que ya suma 5.000 negocios, y que ha dado a conocer con el inicio de la primavera para dar un empujón al turismo de proximidad y las escapadas de fin de semana. Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, supone un aliciente para disfrutar del turismo cultural con un toque gourmet.

En Zamora son cinco los establecimientos que se suman a la lista: AttiKo GastroBar (Zamora), Hermanos Coomonte (Corrales del Vino), Il Fornazzo (Zamora), La Brasería de Muga (Muga de Sayago) y Me gusta comer (Rionegro del Puente).

Los cinco establecimientos zamoranos incluidos en la Guía Repsol de soletes. / Guía Repsol

En diciembre también fueron cinco los negocios de Zamora que se sumaron a la Guía Repsol de soletes: Antojo Café & Bar (Zamora), La Cueva de la Marina (Zamora), Marlott Café&Bar (Zamora), Convento de Santa María la Real de las Dueñas (Zamora) y Los Herreros (Galende).

¿Cómo reconocer estos locales? El artista Luis Úrculo ha diseñado un dibujo de un solete sonriente que decorará las fachadas de los establecimientos seleccionados. Una guía visual para identificar hostelería de calidad en Zamora.