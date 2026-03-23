El grupo de "profes" de la Escuela de Idiomas rinde homenaje a Bruce Springsteen

El grupo musical formado por profesores de la Escuela Oficial de Idiomas de Zamora ofrecerá este jueves en el salón de actos del centro, un concierto de homenaje a Bruce Springsteen, a partir de las 19.00 horas y con entrada libre no solo para los alumnos del centro, sino también para todo el público que quiera asistir.

El pasado año ya tocaron un concierto similar, pero dedicado a Bob Dylan.

"Nacidos para cantar a todo pulmón las canciones de Bruce Springsteen interpretadas en vivo por Folkabillies & Friends", reza, naturalmente, en inglés, el cartel promocional del concierto.

"Ven y disfruta de la música del Boss".