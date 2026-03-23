EDADES DEL HOMBRE
El grupo de "profes" de la Escuela de Idiomas rinde homenaje a Bruce Springsteen
El concierto, con entrada libre, se celebra el jueves a las 19.00 horas
El grupo musical formado por profesores de la Escuela Oficial de Idiomas de Zamora ofrecerá este jueves en el salón de actos del centro, un concierto de homenaje a Bruce Springsteen, a partir de las 19.00 horas y con entrada libre no solo para los alumnos del centro, sino también para todo el público que quiera asistir.
El pasado año ya tocaron un concierto similar, pero dedicado a Bob Dylan.
"Nacidos para cantar a todo pulmón las canciones de Bruce Springsteen interpretadas en vivo por Folkabillies & Friends", reza, naturalmente, en inglés, el cartel promocional del concierto.
"Ven y disfruta de la música del Boss".
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