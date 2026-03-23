Golpe a los robos de mercancía de camiones en ruta: la Guardia Civil desarticula a un grupo criminal que actuaba en Zamora

Operación "Saturpa". Así se llama el golpe de la Guardia Civil de Valladolid y Zamora al robo de mercancías en ruta que se ha saldado con la detención de seis personas como presuntos autores de un entramado criminal asentado en Valladolid. La actividad del grupo se extendía a varias provincias de Castilla y León, con especial incidencia en la provincia de Zamora.

La actividad delictiva del grupo se centraba en la sustracción de mercancías en ruta, para lo que forzaban camiones estacionados en áreas de descanso aprovechando el momento de descanso del camionero.

Momento de la detención. / Guardia Civil de Zamora

La investigación comenzó en diciembre de 2025, tras el robo de un turismo y una furgoneta en las localidades de Boecillo y Aldeamayor de San Martín. Ambos vehículos aparecieron después en un pinar de la localidad de Cuellar (Segovia). Los agentes de la Guardia Civil, pronto detectaron a un grupo de personas con numerosos antecedentes y ya conocidos por las Fuerzas Cuerpos de Seguridad.

Vecinos de Valladolid

Todos ellos vecinos de Valladolid, a excepción de una persona con residencia en la localidad de Cigales.

Tras su primer robo, volvieron a actuar con el robo de una furgoneta en Zamora y varias sustracciones de mercancía en varios puntos de la provincia. Estos hechos hicieron que las investigaciones de ambas comandancias se unificaran, lo que llevó a iniciar una investigación conjunta.

A comienzos de este año, el grupo criminal inició una intensa actividad delictiva, cometiendo robos de vehículos y mercancías en las provincias de Valladolid, Zamora, Burgos y Segovia.

Detención en Valladolid. / Guardia Civil

El grupo criminal elevó la peligrosidad de sus acciones en la localidad de Villanueva de los Caballeros (Valladolid) donde, al ser sorprendidos por el conductor de un camión cuya carga estaban robando, lejos de huir, arremetieron contra él.

La Guardia Civil ante estos avances, inició la fase de explotación de la investigación con la detención de un individuo cuando regresaba a la habitación de un hotel de Valladolid, en el que llevaba tiempo residiendo, un lugar cuya localización supuso un importante esfuerzo para los agentes. Se trataba de un delincuente con amplia experiencia y en libertad desde mayo de 2025 tras cumplir varios años de condena por hechos similares.

En días sucesivos, en otra zona de Valladolid, fueron detenidos otros dos miembros del grupo. Además, en la localidad de Renedo de Esgueva se produjo una cuarta detención: un vecino de Valladolid que proporcionaba apoyo logístico a la organización criminal y otros dos componentes de la organización en Zamora.

Durante los días 11 y 12 de marzo se llevaron a cabo entradas y registros en viviendas y fincas situadas en Valladolid, Laguna de Duero, Renedo de Esgueva y Cigales.

Entrada de la Guardia Civil en un domicilio para las detenciones. / Guardia Civil

Dinero, placas y dispositivos para arrancar vehículos

En los registros, se ha logrado la incautación de dispositivos para arrancar vehículos, medios de ocultación, dinero y numerosa mercancía de la cual ya se ha podido acreditar la ilícita procedencia de mucha de ella y se trabaja para la comprobación del resto. Igualmente, en una de las fincas se localizaron varias placas de matrícula utilizadas por la organización y los restos despiezados y calcinados de un turismo sustraído el 20 de febrero en la localidad de Burgos.

A lo largo de la investigación, la Guardia Civil ha logrado esclarecer un total de 32 hechos delictivos, entre ellos, 12 sustracciones de vehículos, 6 tentativas de robo de vehículos, 12 robos en el interior de camiones, uno de ellos con violencia y 2 tentativas de robo en camiones.

Sara Fernández

Los detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó el ingreso en prisión de cuatro integrantes del grupo criminal. La investigación continúa abierta y no se descarta que puedan aparecer nuevos hechos relacionados con la actividad delictiva de los implicados.