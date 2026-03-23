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La FRAH recuerda los cuarenta años de la entrada de España y Portugal en la UE

María Canal destaca beneficios como las becas Erasmus o las ayudas de la PAC

Café en la FRAH por los 40 años de la entrada de España y Portugal en la UE.

Café en la FRAH por los 40 años de la entrada de España y Portugal en la UE. / JOSE LUIS FERNANDEZ

B. Blanco García

B. Blanco García

La Fundación Rei Afonso Henriques ha acogido este lunes un café con medios de comunicación con motivo del 40 aniversario de la entrada de España y Portugal en la Unión Europea, que se conmemora este año.

La cita ha estado marcada por la participación de la portavoz y jefa de prensa de la representación de la Comisión Europea en España, María Canal, que ha ofrecido su punto de vista acerca del escenario en el que se maneja ahora el proyecto comunitario y de lo que han supuesto todos estos años.

Evento en Madrid

Canal ha recordado que, el próximo 4 de mayo, habrá un evento en Madrid para conmemorar este aniversario y ha subrayado que los años de integración de España y Portugal en la Unión Europea se han traducido en "unos beneficios muy concretos".

Entre otras cosas, Canal ha citado los programas Erasmus, los beneficios de la Política Agraria Común, el incremento del Producto Interior Bruto de los Estados miembros o el legado de la ciudadanía europea, particularmente importante para los territorios rayanos.

Los pasos futuros

Más allá de eso, Canal ha abordado los retos para el futuro, tanto en materia de seguridad como de desarrollo económico, y ha incidido en la importancia de la defensa de los valores tanto en el interior como en el exterior de la Unión Europea.

Jose Luis González Prada.

Jose Luis González Prada. / JOSE LUIS FERNANDEZ

Por su parte, el secretario general de la FRAH y responsable del Centro Europe Direct de Zamora, José Luis González Prada, ha destacado que "Europa ha sido el gran acelerador de la modernización ibérica". "En 1986, ambos países se incorporaban a las entonces Comunidades Europeas con un objetivo compartido: consolidar sus democracias, impulsar su desarrollo económico y anclarse en un espacio de estabilidad y valores comunes. Cuatro décadas después, el balance es claramente positivo", ha considerado González Prada.

Noticias relacionadas y más

El responsable de la FRAH ha remarcado que la transformación económica ha sido profunda y ha constatado que la integración en el mercado único, el acceso a los fondos europeos y la participación en políticas comunes han permitido modernizar infraestructuras, aumentar la competitividad y reforzar la cohesión territorial.

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