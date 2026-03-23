Las empresarias de Zamora tienen una cita con las grandes multinacionales

La Cámara de Comercio de Zamora, en colaboración con la Diputación Provincial, refuerza su apuesta por el impulso del emprendimiento femenino y la apertura de nuevas oportunidades de negocio para las empresas de la provincia de Zamora. En este contexto, este miércoles, 25 de marzo, a partir de las 09.00 horas, se celebrará en el vivero de empresas de la Cámara de Comercio de Zamora, en la avenida de la Feria, 10, el encuentro empresarial “WEConnect: Conectando empresarias de Zamora con grandes empresas”, una iniciativa orientada a facilitar el acceso de las emprendedoras locales a mercados internacionales y a nuevas oportunidades de colaboración empresarial.

WEConnect International es una red global que certifica y conecta empresas cuya propiedad es mayoritariamente femenina con compradores cualificados de multinacionales y organismos gubernamentales de todo el mundo. A través de esta plataforma, se promueve la diversidad en las cadenas de suministro y se refuerza la competitividad de las empresas lideradas por mujeres.

Oportunidades para las mujeres emprendedoras

La jornada contará con la participación de Valeria Felgueras, responsable de WEConnect International en España, quien explicará el funcionamiento del programa y las oportunidades que ofrece a las empresarias zamoranas para integrarse en este ecosistema internacional.

El programa incluirá además una mesa redonda con empresarias ya certificadas por WEConnect International, que compartirán su experiencia y los beneficios que supone la incorporación a la red, así como una segunda mesa redonda de empresas compradoras en la que se analizarán las demandas que las grandes multinacionales buscan a través de este programa.

Durante el encuentro, las empresarias podrán conocer de primera mano las ventajas de formar parte de esta red internacional, entre las que destacan:

La identificación de nuevas oportunidades de negocio en mercados internacionales.

Lograr una mayor visibilidad dentro de una red empresarial que promueve la innovación y la diversidad.

La creación de alianzas estratégicas con compañías líderes a nivel global.

El acceso a herramientas y recursos destinados a impulsar el liderazgo empresarial femenino.

El encuentro se enmarca dentro den las acciones que la Cámara de Comercio de Zamora desarrolla junto con la Diputación Provincial de Zamora para facilitar la proyección internacional de empresas, fortalecer el tejido empresarial y fomentar la igualdad de oportunidades en la provincia de Zamora.