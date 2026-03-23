La corrección del meteorólogo Francisco Cacho a la IA: "Se equivoca, la Semana Santa más importante de España es la de Zamora"

"La Inteligencia Artificial se ha equivocado, la Semana Santa más importante de España es la de Zamora". Quien se lo dice a Nuria Roca es el hombre del tiempo de La Sexta, el meteorólogo zamorano Francisco Cacho que, cada vez que tiene ocasión, saca pecho en nombre de todos los zamoranos. Aprovechando la inminente llegada de las procesiones, el profesional ha dedicado su apartado sobre el clima en el programa La Roca a hacer una previsión del tiempo en los lugares con las semanas santas más importantes de España tomando como referencia los últimos 40 años en ese periodo de tiempo.

"Tengo que empezar por la de Zamora porque, diga lo que diga la IA, es la más importante de España, no la de Sevilla, que es la segunda", ha dicho entre risas. "Hooombre, claaaaro, claaaro", le siguió Nuria Roca, sabedora de los orígenes del meteorólogo.

Tras la Pasión de Zamora, ha colocado la de Sevilla, Málaga, Valladolid, Cuenca y Murcia.

Tres días de lluvia

Según la información recabada por Cacho, durante la semana comprendida entre el 29 de marzo y el 5 de abril habrá "entre tres y cuatro días de lluvia". Las temperaturas serán altas, con tardes de hasta 16 grados "frente a otros años de hasta 26, como en 1999". Por el contrario, las mínimas durante la noche rondarán los 4 grados, "aunque ha habido años de hasta 3 bajo cero durante las noches de procesión en Zamora".

¿Quién es el famoso meteorólogo?

Cacho Morgado nació en Zamora en 1985. Se licenció en Física en la Universidad de Salamanca y cursó un Máster en Meteorología en la Complutense de Madrid. En la actualidad colabora en el programa de Nuria Roca de La Sexta, donde hace las mejores previsiones del tiempo y anécdotas meteorológicas. Pese a su juventud, su trayectoria profesional es larga: se inició en Castilla y León TV, y posteriormente ha trabajado para la AEMET, El País y la Cope. Le gusta el fútbol (afición juvenil), la moda... y la Semana Santa de Zamora.

Pregonero de Las Angustias

Pensó y dio muchas vueltas Francisco Cacho cuando recibió la propuesta de pronunciar el pregón de las Angustias. Consultó con familiares, sus primos, incluso probó con la inteligencia artificial por experimentar a ver qué salía, pero al final se impuso el corazón y decidió que lo mejor era ser él mismo: "Yo no quiero contar que Nuestra Madre es de Ramón Álvarez, que tiene seis siglos de historia o del incendio que se produjo hace no sé cuanto... eso son cosas que todo el mundo puede consultar en Internet". Por eso el pregonero habló en primera persona. De su abuelo Paco o su tío Miguel Ángel que llegaron a presidentes de la cofradía de Nuestra Madre. También de su padre, que desde el mismo nacimiento lo apuntó como cargador del paso. De los momentos que compartió con él bajo los banzos hasta que se tuvo que "jubilar" de la carga por edad.

Cacho, durante el pregón de Las Angustias en Zamora. / J. L. F.

Su vínculo con Zamora se deja ver cada vez que tiene ocasión. No hace mucho animó a todos los zamoranos a participar en la carrera anual contra el cáncer.