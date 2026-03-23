Convocado un concurso de cómics para jóvenes en Zamora

El Ayuntamiento de Zamora y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua han convocado el II concurso de cómic "Las viñetas perdidas", propuesta que se enmarca en las actividades programadas con motivo de la Feria del Libro que se celebra, con la colaboración de la Asociación Zamorana de Libreros (AZAL), en la Plaza de la Constitución entre los días 28 y 31 de mayo.

Con esta iniciativa, los organizadores quieren contribuir a fomentar la lectura, la creatividad y la expresión artística a través de un género como es el cómic. Las bases establecen la participación en tres categorías, niños, de 8 a 12 años, jóvenes de 13 a 17 y adultos (mayores de 18 años). El concurso se divulga también expresamente entre la comunidad educativa zamorana. Para ello, los organizadores han trasladado a centros educativos de Primaria y Secundaria y a institutos de enseñanza las bases de esta convocatoria para divulgar esta propuesta que tiene como punto de partida inicial la elaboración de un cómic y de completar una historia a partir de la portada y de la viñeta inicial.

“Lo compré por dos euros en el último puesto de la plaza… pero al abrirlo, el dibujo parecía moverse. Solo hay una página dibujada. El resto… han volado”. Este mensaje, recogido en el bocadillo de la viñeta inicial, en la que se identifica el fondo de la Plaza de la Constitución, es el punto de partida alrededor del cual se puede comenzar a crear y dibujar una historia original completando y llenado de contenido las restantes viñetas que aparecen en blanco.

Un jurado integrado por especialistas en cómic y literatura infantil y juvenil valorará la calidad de los trabajos presentados, teniendo en cuenta la edad de los participantes, la originalidad y creatividad de la historia, la utilización del mapa y de símbolos como punto de partida, la calidad narrativa y visual del trabajo, la técnica empleada y el acabado final.

La plantilla para el cómic se puede recoger en la Biblioteca Pública de Zamora y en las bibliotecas municipales, y también se puede descargar para su impresión desde la página web del Ayuntamiento de Zamora.

Los trabajos realizados para este certamen se pueden entregar en el stand que el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua tendrá en la Feria del Libro de Zamora durante los días 28 al 30 de mayo y cada participante podrá presentar una única obra original e inédita, que se entregará en formato impreso. Los premios establecidos para los ganadores en cada categoría son lotes de cómics valorados en 100 euros.