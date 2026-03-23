Dos colegios de la provincia participan en un concurso internacional sobre matemáticas

Alumnos del colegio Virgen de la Vega en Benavente y del CRA Riofrío de Aliste participan este año en la nueva edición del concurso internacional Canguro Matemático 2026, una prueba que reúne de forma simultánea a millones de estudiantes de todo el mundo.

Castilla y León, con 4.500 alumnos, lidera, junto a Andalucía y Galicia, la participación española este año, donde España suma 25.000 estudiantes, que pondrán a prueba su ingenio este martes, frente a otros compañeros de Secundaria y Bachillerato.

En catorce comunidades

La convocatoria, organizada por la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM), se desarrolla en 14 comunidades autónomas con pruebas adaptadas a cada nivel educativo.

Cartel del concurso Canguro 2026 / Cedida

Estas consisten en 30 problemas de respuesta múltiple que los participantes deben resolver en 75 minutos, con un nivel de dificultad progresivo.

Inclusión educativa

Además, el concurso contempla medidas de inclusión educativa. En aquellos casos en los que los centros lo solicitan, la organización adapta las pruebas para facilitar la participación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, garantizando así la igualdad de oportunidades y el acceso a la actividad en condiciones equitativas.

Más allá de la competición, el objetivo del certamen es fomentar el interés por las matemáticas entre todo el alumnado. Para Agustín Carrillo de Albornoz, secretario general de la FESPM y coordinador de Canguro Matemático 2026, "Esta jornada se plantea como una experiencia abierta y participativa, concebida para que cualquier estudiante pueda disfrutar del reto independientemente de su nivel".

Carácter internacional

El concurso mantiene además su carácter internacional: se estima que más de cien millones de alumnos de distintos países realizarán la prueba de manera simultánea, enfrentándose a los mismos problemas en una auténtica cita global con las matemáticas.

Como novedad consolidada, el Canguro Matemático seguirá contando con una convocatoria experimental dirigida a estudiantes de 5º y 6º de Educación Primaria, en la que participan 98 centros educativos, entre ellos el CRA Riofrío de Aliste.