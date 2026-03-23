Cien mil euros para dotar a la cafetería de la residencia de la Junta en Zamora

La Junta de Castilla y León acaba de sacar el contrato para el equipamiento de la cafetería de la nueva residencia de mayores de Zamora, el centro multiservicios cuyas obras están ya muy avanzadas en el recinto de la Universidad Laboral. Se trata de un nuevo paso para la puesta en marcha de esta dotación llamada a sustituir a la residencia de los Tres Árboles, pero cumpliendo los nuevos requisitos de atención que está implantando la Junta tanto en geriátricos públicos como privados y que el diseño arquitectónico del edificio de Obispo Acuña no permite.

Se pretende garantizar un "servicio de cafetería funcional, seguro, accesible, eficiente y adaptado a las necesidades del colectivo residente, por ello se tendrá en cuenta, la alta calidad en el diseño, de modo que se proporcione una alta funcionalidad a los usuarios, así como un ambiente hogareño, moderno y cómodo, acorde con el nuevo modelo residencial y asistencial que se está implantando en Castilla y León".

El programa del edificio en el que se ubica la cafetería se distribuye en cuatro plantas sobre rasante (baja, primera, segunda y tercera). En la planta baja se ubican la zona de administración, zonas de visita y diversas actividades, capilla, comedor, cafetería, así como zona de cocina, lavandería y centro de día, los vestuarios y zonas de servicios. En las plantas primera a tercera se desarrollan cuatro unidades de convivencia por planta además de salas de personal y terrazas.

Residencia de Benavente

Por otra parte, la Consejería de Familia ha adjudicado a Roncero Diseño el equipamiento de tres unidades de convivencia en la Residencia de Personas Mayores de Los Valles, en Benavente, por un importe de 217.776 euros. La empresa salmantina, adjudicataria también del equipamiento de la nueva residencia de Zamora, presentó una oferta con una baja del 9%. Se buscan "ambientes muy luminosos, tranquilos, acogedores y confortables sin olvidar la funcionalidad e higiene en todo momento y una alta calidad estética y de diseño".

El equipamiento "deberá tener en cuenta la necesidad de una alta seguridad en el uso, y una gran durabilidad, sin olvidar el alto valor estético y el diseño cuidado y versatilidad. Se tendrá en cuenta especialmente la alta calidad en el diseño, de modo que se proporcione un alto confort a los usuarios, así como un ambiente hogareño, moderno y cómodo, acorde con el nuevo modelo residencial y asistencial que se está implantando en Castilla y León". Los colchones son ignífugos.