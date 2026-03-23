Broncano y Zamora: la obra de un ilustrador que celebra el guiño del presentador en "La Revuelta"
Una obra del ilustrador zamorano "El rincón de Miguel" celebra la mención de Zamora por Broncano en "La Revuelta"
Esta es la frase con la que el ilustrador zamorano detrás del perfil "El rincón de Miguel" titula a la obra que ha publicado en reconocimiento a la pequeña mención de Broncano sobre Zamora en uno de los últimos episodios de "La Revuelta", durante la visita del director de cine Pedro Almodóvar.
La mención a Zamora
Durante la visita del director de cine al programa de Broncano y dentro del tono general de éste, el presentador hacía mención de un encuentro amoroso que tuvo en el pasado en tierras zamoranas. Recordaba el momento de forma optimista y reconocía que "no fue cualquier cosa".
Almodóvar, en cambio, decía que recientemente había estado hablando sobre Zamora. Resaltaba su belleza y decía que es una ciudad que habría que visitar.
Descontento de los espectadores
Entre los comentarios de la publicación de la ilustración en Facebook, algunos de los seguidores no están contentos con la mención de Broncano, tachándola de soez, vulgar y desafortunada. A otros, en cambio, les ha hecho gracia el comentario, y agradecen que "por lo menos alguien le da visibilidad" a Zamora.
Lo que es cierto, es que en la sección de comentarios del post y entre los zamoranos que vieron el episodio de "La revuelta", hay opiniones de todo tipo.
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