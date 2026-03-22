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Zamorano: ¿Estás seguro de que conoces Valorio?

Las nuevas señales del bosque permiten conocer la ubicación del viejo molino, las antiguas captaciones de agua, el bike park o la reserva de lepidópteros.

Uno de los carteles indicativos para ir a las antiguas captaciones de agua.

Uno de los carteles indicativos para ir a las antiguas captaciones de agua. / J.N.

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Todo zamorano que se precie se sentirá orgulloso de conocer Valorio como la palma de su mano. Sin embargo, pocos saben dónde están el viejo molino, las antiguas captaciones de agua, el bike park o la reserva de lepidópteros. No cabe motivo para la preocupación, ahora hay carteles para llegar hasta allí.

Es, sin duda, una de las actuaciones que pueden considerarse menores dentro de la gran intervención acometida por el Ayuntamiento en el bosque de Valorio gracias a los fondos europeos del proyecto Renaturaliza.

1 | J.N.

Indicaciones para subir al Valorio alto o seguir por el camino principal. / J.N.

Pero no deja tener su importancia, ya que incide en un aspecto fundamental, el mejor conocimiento de lo que contiene el interior del pulmón de Zamora. Nos referimos a la profusión de paneles informativos sobre el objetivo de las actuaciones forestales, la señalización de los diferentes caminos y puntos de interés del espacio verde y la clarificación de los usuarios que pueden transitar por los distintos caminos y sendas.

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Señales para el antiguo molino o la zona de bici de montaña (bike park). / J.N.

Son carteles sencillos y muy prácticos que en principio no parece que aporten mucha información. ¿Quién desconoce por dónde se va al Alto de Valorio?. ¿O cuál es el camino principal? ¿O el sendero de la ribera del arroyo?.

5 | J. N.

Reserva de lepidópteros / J. N.

Sin embargo a poco que uno se fije se dará cuenta de que proporcionan una información necesaria. Por ejemplo, sobre cómo llegar al punto de acceso de la pasarela que une el bosque con el barrio de San Isidro. Cómo hacerlo para el aula de la naturaleza. O cómo se llaman las especies de plantas del arboreto que ocupa un espacio considerable junto a la casa del guarda y que contiene ejemplares como el cedro deodoro.

Hay carteles, también, que hablan de lugares, de puntos, de los que muchos zamoranos no habrán oído hablar en su vida. Por ejemplo, hay indicaciones para legar a las antiguas captaciones de agua. Las hay para el antiguo molino, el bike park (espacio diseñado para el ciclismo de montaña). O para llegar a la reserva de lepidópteros.

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Señalización de senderos de uso peatonal y ciclista. / J.N.

Son, en fin curiosidades de un espacio que ha experimentado una profunda transformación, sobre todo por la retirada de árboles en la zona de pinar más tupida, también en la que había más ejemplares caídos o el mal estado, la plantación de miles de plantones por todo el bosque o la apertura de caminos que permiten un mejor acceso a los servicios de extinción de incendios en caso de un hipotético fuego, hasta el corazón del bosque. Por no hablar de los estragos de las tormentas en forma de árboles desarraigados y otros desperfectos, como uno de los puentecillos sobre el arroyo.

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A medida que el buen tiempo empiece a imponerse la presencia humana en el pulmón de Zamora se irá incrementando, lo que hará que las novedades sean más visibles. Hay que cuidar, sobre todo, los pequeños arbolitos que deben ir tirando para arriba de forma que en unas décadas el bosque tenga ya un futuro asegurado para mucho tiempo.

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