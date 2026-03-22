Zamora confía en poder prorrogar la exposición de Las Edades del Hombre

Zamora mira al cielo esperando que el tiempo acompañe en Semana Santa, pero también a Las Edades del Hombre con la esperanza, nunca mejor dicho, en que la exposición pueda prorrogarse más allá del Domingo de Resurrección cuando está previsto su cierre. Los responsables turísticos de la provincia y la capital encaran la recién estrenada campaña de primavera con "optimismo" y con la vista puesta en una posible prolongación de la muestra. Una decisión que podría reforzar una temporada que ya se prevé muy positiva.

"Creemos que va a ser una temporada muy buena para el turismo y Las Edades del Hombre van a apuntalar la campaña", expresa Víctor López de la Parte, responsable de Turismo de la Diputación Provincial de Zamora. Muestra cuyo impacto se ha comenzado a notar especialmente con la llegada del buen tiempo. Ejemplo de ello son las enormes colas de visitantes que se registraban este pasado sábado en la Plaza de la Catedral.

Numerosos turistas en una de las calles del casco histórico. | VÍCTOR GARRIDO

La XXVIII edición de la muestra abría sus puertas en Zamora el 16 de octubre. Tras un fuerte impulso inicial, la celebración de las navidades y las adversas condiciones climatológicas, en concreto once borrascas, disiparon parte de la atracción de visitantes, sobre todo, por parte de aquellos más indecisos que esperan a salir cuando el tiempo es más favorable.

Goteo continuo de grupos que han mantenido una aceptable afluencia de turistas en la ciudad, pero que con la llegada de la primavera se han multiplicado abarrotando las calles del casco histórico. Situación que ya vaticinaban desde la institución provincial, así como desde otras organizaciones como Zamora 10 o la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería (Azehos) que alzaban sus voces hace varias semanas pidiendo una ampliación de la exposición.

Opción que desde la propia Fundación de Las Edades del Hombre veían "difícil desde el punto de vista organizativo". No obstante, aún hay expectativas de recibir una respuesta positiva por parte de la organización. La razón de valorarse esta posibilidad se fundamenta en el trabajo callado y discreto que se ha estado realizando durante las últimas semanas entre las diferentes partes con la confianza de que esta prórroga se haga realidad.

Ampliación que, de confirmarse, supondría un impulso clave para prolongar el tirón turístico más allá de la Semana Santa y consolidar una campaña primaveral que ya parte con buenas perspectivas. Precisamente, la combinación entre este evento cultural junto a la Pasión zamorana, uno de los principales reclamos turísticos de la ciudad, hace prever una alta afluencia de visitantes. Las primeras estimaciones apuntan a una ocupación progresiva durante los primeros días, con un lleno total entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección.

Dos eventos cruciales para la capital que confluirán de manera ordenada gracias a la modificación de los horarios de "EsperanZa" para favorecer el desarrollo de las procesiones y los actos de cofradías y hermandades. Desde el Lunes Santo al Viernes Santo, las sedes de San Cipriano y la Catedral abrirán de 10.00 a 18.00 horas. Mientras que el Sábado Santo, la apertura será de 10.00 a 20.00 horas, y el Domingo de Resurrección, de 10.00 a 19.00 horas.