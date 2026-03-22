Sacyl deriva a la privada casi ocho mil pruebas diagnósticas en Zamora

Si hace unos días se hacían públicos los contratos de Sacyl de Zamora para poder derivar operaciones quirúrgicas a la medicina privada, ahora le toca el turno a las pruebas diagnósticas.

Son casi ocho mil (exactamente 7.895), las pruebas que Sacyl prevé derivar a la privada en los próximos siete meses, a partir del 1 de mayo, según el contenido de los distintos contratos que está tramitando la Gerencia de Asistencia Sanitaria.

El servicio realización de procedimientos diagnósticos mediante ultrasonidos (ecografías) en instalaciones fijas para pacientes beneficiarios de asistencia sanitaria pública en el ámbito de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora está dotado con 192.275 euros.

Prevé la realización de 3.350 ecografías simples y 125 complejas. Como en el resto de pruebas, la idea es reducir la lista de espera.

Resonancias y TAC

Un segundo contrato prevé realizar 2.050 resonancias a pacientes de la Seguridad Social en un centro privado, aún por determinar, pero seguramente de la misma provincia de Zamora. Se denomina realización de procedimientos diagnósticos mediante resonancia nuclear magnética en

Instalaciones fijas para los pacientes beneficiarios de asistencia sanitaria pública.

Con un coste de 217.500 euros, contempla 1.650 estudios simples, 350 sin y con contraste y 50 con anestesia.

El tercer contrato es el de realización de procedimientos diagnósticos mediante tomografía axial computerizada (TAC), por importe de 179.345 euros.

Se prevén realizar 1.300 escáner simples, 385 complejos, 385 con contraste y 300 sin y con contraste.

A pesar de que la Gerencia de Salud de Zamora aprovecha al máximo la capacidad de los equipos de los que dispone para este tipo de pruebas diagnósticas, no da abasto para atender toda la demanda, lo que le obliga a apoyarse en la medicina privada para sacarlos adelante.

Sacyl ha sacado también un contrato distinto para las lecturas de las pruebas de TAC de Zamora, ya que se pueden hacer más de las que pueden informar los radiólogos.