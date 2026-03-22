Pintura que traslada a un mundo desaparecido

Entrar en la galería de arte de Espacio 36 supone trasladarse a un mundo desparecido, al campo de mediados del siglo pasado, a una forma de trabajar y de vivir prácticamente extinta en el momento actual.

Las obras de dos grandes referentes del costumbrismo vinculados a Zamora, Castilviejo y Seco San Esteban, pueden contemplarse en la exposición de "Cara a cara", abierta en la galería de arte Espacio 36-Ángel Almeida hasta el próximo 10 de abril.

Una mujer contempla los cuadros de Seco San Esteban. / Victor Garrido / LZA

La muestra plantea un diálogo entre ambos artistas, ocupando cada uno de ellos una pared de la sala.

Seco San Esteban

En el primer ámbito pueden contemplarse las escenas que ha inmortalizado con su pincel el pintor de Carrascal, quien fija su atención en momentos asociados a la labranza, como la trilla o el aventar, pasando por momento más domésticos como una mujer haciendo punto o un pastor con el ganado. Junto a ellos una vista de Zamora desde la margen izquierda del Duero donde en primer plano aparece un hombre pescando.

En la aportación de Enrique Seco San Esteban, un total de 13 cuadros enmarcados, predomina el tamaño medio en óleo sobre tabla y puede observarse como su pincelada refleja los cambios de las estaciones y, sobre todo, la evolución de la luz.

Dos de las obras de Seco San Esteban. / VÍCTOR GARRIDO

Castilviejo

Enfrente se encuentra una selección de piezas de Castilviejo donde se combinan múltiples soportes y técnicas, desde dibujo, acuarelas o incluso bocetos en las 24 creaciones reunidas para la ocasión.

Entre las obras figuran varias escenas de tauromaquia, donde el mayoral y las reses bravas en el campo están pintadas en acuarela y en óleo sobre lienzo, y a su lado, una mujer que perfectamente podría ser sayaguesa creada con tinta.

Público observa las obras de Castilviejo. / Víctor Garrido

Dos óleos, uno de un palomar de cualquier rincón de la Tierra de Campos y una mujer con un niño montados sobre un burro de 1971 dan paso a tres bocetos cuadriculados y efectuados a lapicero para una oficina del BBVA de Valladolid por el autor que también efectuó los murales para la iglesia de María Auxiliadora de la capital zamorana.

En otra parte de la sala el público puede observar un paisaje nevado, poco frecuente en la producción de Castilviejo, junto a varias tintas centradas, entre otros temas, en la ermita de la Peña de Francia, un pueblo castellano o el bosquejo de un motivo agrario.

También se exhibe un dibujo de su labor en María Auxiliadora, a sanguina, un desnudo a tinta o un retrato de una niña en óleo.

Los bocetos del mural para una oficina del actual BBVA. / Víctor Garrido.

Del que fuera profesor en la Escuela de San Ildefonso y maestro, entre otros, de Antonio Pedrero, también hay varias piezas que entroncan con el tenebrismo de Gutiérrez Solana mediante tinta, carbón y óleo sobre lienzo.

Premios Castilla y León de las Artes

"Son dos premios Castilla y León de las Artes y costumbristas y he logrado recopilar estas obras a través de la familia de Seco San Esteban y en el caso de Castilviejo mediante colecciones particulares de Valladolid" con el resultado de "una colección muy interesante de estos dos grandes pintores uno vinculado con Zamora y el otro zamorano" atestigua el galerista zamorano Ángel Almeida.