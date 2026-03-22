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¿Qué pasará con EsperanZa: cierre en fecha o ampliación? El futuro de la muestra se desvela este lunes

El presidente de Las Edades del Hombre, Jesús Vidal, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visitan el lunes la exposición en Zamora

Largas colas para acceder a la muestra de Las Edades del Hombre en Zamora.

Largas colas para acceder a la muestra de Las Edades del Hombre en Zamora. / Victor Garrido / LZA

Leticia Galende

¿Habrá prórroga para la exposición "EsperanZa"? Esa es la pregunta que planea sobre la visita institucional prevista para mañana lunes, en la que el presidente de Las Edades del Hombre, Jesús Vidal, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparecerán ante los medios de comunicación en la entrada principal de la Catedral de Zamora.

El encuentro se produce después de que LA OPINIÓN-ELCORREO DE ZAMORA diera a conocer que las instituciones zamoranas estaban trabajando para lograr una ampliación de la muestra más allá del Domingo de Resurrección, última jornada en la que está prevista su apertura.

La convocatoria de este lunes servirá para analizar la evolución de la XXVIII edición de Las Edades del Hombre que está registrando una notable afluencia de visitantes, sobre todo en las últimas semanas ante la llegada del buen tiempo. Ante estos datos, surge la incógnita de si las instituciones implicadas optarán por ampliar su duración para prolongar su impacto en la ciudad y en la provincia. Demanda que han expresado públicamente la Diputación de Zamora y organizaciones como Zamora 10 y Azehos (Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería).

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Aunque por ahora no hay confirmación oficial, la visita de mañana podría ser clave para despejar dudas. ¿Se anunciará una prórroga? ¿Se mantendrá el calendario inicial? La respuesta se conocerá este lunes en una cita que marcará el futuro inmediato de uno de los grandes eventos culturales del año en Zamora.

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