Monte la Reina, campamento militar low cost de Zamora: obras de 39 millones se harán por 29

Monte la Reina va a tener un coste bastante menor al inicialmente previsto, sobre todo si continúa la tendencia de bajas económicas en las adjudicaciones de los diferentes contratos en los que se ha dividido la ejecución del nuevo acuartelamiento en el término municipal de Toro.

La Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos del Oeste del Ejército de Tierra ha adjudicado en esta última semana nada menos que seis contratos, cinco de los cuales de infraestructuras y edificios del campamento militar propiamente dicho y otro relacionado con el suministro energético.

Los cinco proyectos salían a licitación por cantidades que sumaban 39,8 millones de euros, y finalmente se han adjudicado por 29,1 millones, lo que supone una baja del 27%. Es decir, para ejecutar estas obras el Ministerio de Defensa se ahorrará uno de cada cuatro euros previstos.

Por orden de importancia el proyecto principal es de urbanización, es decir, el diseño de los viales, parcelas e infraestructuras del campamento, la base previa al inicio de la construcción de las edificaciones. Los trabajos han sido adjudicados a una gran empresa, Ferrovial Construcción, que los llevará a cabo por 19 millones de euros en lugar de los 27,1 que era el precio base de licitación (todas las cifras, con impuestos). El plazo de ejecución es de diez meses y la fecha prevista de comienzo de las obras el 1 de abril. La duración de los trabajos será de diez meses, por lo que no finalizarán hasta 2027.

Gasolinera (círculo rojo) y tinglados (naves abiertas) de zapadores y artillería. | MINISTERIO DE DEFENSA

El segundo proyecto en importancia es el de los edificios de Seguridad, como el centro de comunicaciones (Cecom), armería y cuerpo de guardia que se sitúan a la entrada del acuartelamiento. Salió a contratación por 8,8 millones de euros y ha sido adjudicada a una empresa gallega, Proyecón Galicia, por 7,1 millones. La firma de Pereiro de Aguiar, en Orense, es la que se ha quedado con la mayor parte de esta tanda de contratos de Monte la Reina. En este caso el comienzo de las obras está supeditado al avance de los trabajos del contrato anterior, de urbanización, y la fecha estimada inicialmente es el 1 de julio del presente año. El plazo de ejecución de estas obras es de 15 meses, por lo que no estarán listas hasta mediados de 2027.

Proyecón Galicia ejecutará también los trabajos para la construcción de los tinglados (garajes o almacenes abiertos) de zapadores y artillería, situados en la explanada logística. La previsión inicial es que costaran dos millones de euros, pero han sido adjudicados a la firma gallega por 1,6. El plazo de ejecución es más largo, 210 días, es decir 17 meses y medio, casi año y medio.

Proyecón Galicia se hará cargo asimismo de construir la estación de servicio, para lo que tiene un plazo de seis meses. Esta obra se presupuestó en 769.185 euros y se ha adjudicado por 485.885 euros. Está situada justo en la punta opuesta de la entrada del campamento.

La misma sociedad se encargará de construir los pozos de sondeo para el abastecimiento de agua, para el traslado del derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas, en un plazo de 75 días. Estos trabajos costaban 132.299 euros y se ejecutarán, finalmente, por 107.505 euros.

Un último contrato ha sido adjudicado en esta última tanda de marzo por parte del Ministerio de Defensa relacionado con Monte la Reina. Se trata de la subestación y línea de alta tensión que hará la vallisoletana Elecnor Servicios y Proyectos por 835.089 euros cifra sustancialmente más baja a los 938.302 previstos.

Primeras obras del acuartelamiento propiamente dicho

El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, detalló algunos de estos avances y destacó que el 1 de abril es una fecha clave para dar un impulso a Monte la Reina, ya que ese día deberían comenzar las obras del proyecto de urbanización que, "es el sistema nervioso" del cuartel, ya que comprende la adecuación de viales, el saneamiento, las comunicaciones y el depósito de combustible, con un plazo de ejecución es de diez meses. Además, el 1 de julio, como apuntó el subdelegado del Gobierno, está previsto que comiencen las obras de los edificios de seguridad, es decir, el centro de comunicaciones y el de guardia, así como la armería, actuación que cuenta con un presupuesto de 8,6 millones de euros.

A corto plazo también está previsto llevar a cabo la urbanización de parcelas, que cuenta con un presupuesto de 14 millones de euros. Al margen de las citadas actuaciones, en el acuartelamiento ya se han rehabilitado 15 edificios, así como los dos campos de tiro y el de maniobras, que ya está en uso. Recordó Blanco que el proyecto de Monte la Reina "es una referencia de alta tecnología", que generará tejido empresarial, ya que dinamizará en "el entorno la industria vinculada con la defensa".

El comienzo de las obras del campamento de Monte la Reina, pues, está cada vez más cerca, aunque ya se ha actuado tanto en el vallado perimetral como en otras zonas del recinto, como la parte antigua o los campos de tiro. A la vez, como indicó la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, se trabaja en el diseño de la dotación de Monte la Reina, si bien el campamento tardará aún varios años en contar con todas las instalaciones militares y sociales, aunque la apertura, con los servicios básicos, esta prevista para el año 2027.