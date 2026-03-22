El impuesto del coche de Zamora: el más bajo de la región para turismos y el más alto para automóviles de alta gama

Salamanca es la capital de provincia con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica más alto de la comunidad y también figura entre las más caras de España, lista de la que este año salió Valladolid, tras aprobar una rebaja del 10% ciento en todos los tramos. Zamora, sin embargo, es la capital de provincia más barata para los vehículos de menos caballos (49 euros un utilitario normal) y la más cara de Castilla y León junto con Ávila y Salamanca para los de alta gama, que superen los 20 caballos fiscales.

Mientras un vehículo tipo medio, de 11,99 caballos de potencia fiscal, paga en Salamanca 67,76 euros, en Zamora el impuesto es un 27,57% menor, hasta los 49,08 euros. Tras Salamanca, el impuesto más caro para este tipo de automóviles lo tiene Soria, la única capital de provincia de la comunidad que lo ha subido este año con 64,88 euros, seguida de Burgos (62,62 euros). Tanto en Segovia como en Ávila está en 60,66 euros; en León en 58,50 euros y en Valladolid en 61,34 euros.

Impuesto de vehículos en las capitales de provincia de Castilla y León / Ical

Según un estudio elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), donde se pone de manifiesto las enormes diferencias que existen entre ciudades, mientras este tipo de vehículo paga en Santa Cruz de Tenerife 34,08 euros, en Madrid son 59 euros, en Barcelona 68,16 euros y en San Sebastián 89,25 euros. Es decir, un 161% más caro en San Sebastián que en Tenerife.

Por el contrario, entre los ayuntamientos más caros, según cita la AEA en su informe, también aparecen Vitoria, Bilbao, Gerona, Tarragona, Lleida, Ciudad Real, Jaén, Granada, Huelva, Salamanca, Santander y Cádiz. En el lado opuesto se sitúan, además de Tenerife, Zamora, Palencia, Badajoz, Cáceres y A Coruña.

Este impuesto, creado en España hace treinta y seis años en sustitución del impuesto de circulación de vehículos -conocido también como el rodaje-, genera unos ingresos anuales en torno a los 3.000 millones de euros a las haciendas locales. Solo el caso de Castilla y León la recaudación asciende a 172 millones de euros.

El impuesto se paga en función de la potencia fiscal del vehículo, en el caso de turismos; en función de la cilindrada, en el caso de las motos; y el peso y número de asientos, en el caso de los camiones y autobuses, respectivamente, de acuerdo con una tarifa mínima establecida para todo el territorio nacional, a excepción de los territorios históricos del País Vasco y Navarra. Sin embargo, la ley permite a los ayuntamientos incrementar discrecionalmente dichas cuotas, pudiendo llegar a cobrar hasta el doble de la tarifa mínima, situación que ocurre en 8 de las 52 capitales de provincia españolas, según recoge el informe de AEA.

En el caso de los turismos de alta gama, solo Ávila, Salamanca y Zamora aplican el máximo de 224 euros. En este caso la tarifa más barata corresponde a Segovia con 199,36 euros, seguida de Valladolid (201,60 euros), Burgos (205,80 euros), León (209,40 euros), Palencia (215,25 euros) y Soria, con 218,05 euros.

Pero según el informe de AEA las diferencias de tarifas no solo se producen entre las capitales de provincia de distintas comunidades autónomas sino también entre ayuntamientos de una misma provincia.

Este hecho ha motivado el que numerosas empresas de alquiler y de renting hayan concentrado la matriculación de sus flotas en pequeños municipios en los que han abierto sucursales por su favorable tratamiento fiscal, de unos vehículos que ni siquiera circulan, ni van a circular nunca, por esa población.

Paraísos fiscales

AEA explica que el origen de este fenómeno de “los paraísos fiscales” se inició a raíz de la eliminación del indicativo provincial de las matrículas españolas, en septiembre del 2000, lo que permitió a los propietarios de grandes flotas de vehículos destinados al alquiler de coches y al renting concentrar la matriculación de sus vehículos en municipios con una baja fiscalidad.

Tal es el caso de diez municipios españoles (Moralzarzal, Venturada, Navacerrada, Las Rozas de Puerto Real, Robledo de Chavela, Brunete, Collado Mediano y Patones, en Madrid; Finestrat, en Alicante; y Tejeda, en Gran Canaria) -con una población de entre 600 y 15.000 habitantes- en los que se matriculan aproximadamente el 35% del total de coches de empresa de toda España por su privilegiado tratamiento fiscal. Es decir, 244.921 turismos sobre un total nacional 694.559 unidades.

En el estudio AEA recoge un listado de 25 ayuntamientos en los que el número de vehículos de nueva matriculación supera el número de habitantes censados, llegándose a alcanzar índices de motorización muy superiores a los de EEUU o Japón, como es el caso del municipio madrileño de La Hiruela, con 88 habitantes, en el que el pasado año se matricularon 69 vehículos por habitante.

Los que no pagan

En Zamora están exentos de pagar el impuesto los vehículos oficiales, las ambulancias, los matriculados a nombre de minusválidos para uso exclusivo o los utilizados para el transporte de personas de movilidad reducida, los pensionistas con incapacidad permanente, los autobuses urbanos y los tractores y remolques agrícolas

El Ayuntamiento también establece una bonificación del cien por cien para los vehículos con matrícula histórica o una antigüedad mínima de cuarenta años.

Y hay una bonificación del 75% con carácter general en función de las características de los motores de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente para los coches con clasificación ambiental “0 emisiones” y “ECO”.