El gran salto de la industria quesera, pendiente de un "impulso institucional"

Castilla y León, y en concreto Zamora, cuenta con uno de los sectores queseros más potentes de Europa. Las mayores industrias nacionales de queso se asientan en el territorio desde donde venden sus productos a casi un centenar de países. Una industria plenamente consolidada con presencia internacional y capacidad de transformación que urge reforzar su base productiva para aprovechar todo su potencial.

El desarrollo del sector pasa así por dar solución a sus principales desafíos: la falta de relevo generacional, la caída de la producción de leche por el abandono de ganaderías a pesar de ser rentables, la alta fiscalidad o la excesiva burocracia medio ambiental y exigencias de todo tipo. Problemas a los que se añaden el tamaño demasiado pequeño de las explotaciones ganaderas y la calidad de vida de los ganaderos.

Por todo ello, el sector ganadero y productor de leche de la región reclama un "gran cambio de estrategia" que debe ser liderado por la Junta de Castilla y León con el objetivo de aumentar la creación de empleo, incrementando los ingresos de los trabajadores del sector, para configurar una industria muy potente a nivel mundial como han hecho en otros países europeos, lo que repercutiría en la fijación de población en el mundo rural.

"En estos momentos las industrias transformadoras de leche de cabra, tenemos un potencial inmenso para colocar productos en todo el mundo, siempre y cuando seamos competitivos y podemos aumentar al doble nuestras producciones en los próximos tres o cuatro años", expresa Marco Rodríguez, director general de Quesos El Pastor.

No obstante, todo ello pasa por producir suficiente leche para abastecer a la industria y no tener que importar materia prima desde otras regiones, lo que encarece costes y limita la competitividad. "Si tuviéramos esta materia prima podríamos convertirnos en la primera potencia a nivel mundial de producto terminado de esta categoría", afirma Rodríguez.

Déficit que representa, sin embargo, una oportunidad de crecimiento económico, ya que si esa producción se generara dentro de Castilla y León, el impacto sería de unos 200 millones de euros adicionales en ingresos ligados únicamente a la leche producida con la puesta en marcha de unas 400 nuevas explotaciones ganaderas.

No obstante, convertir este potencial en una realidad, pasa, tal y como urgen los profesionales de la industria, por una implicación decidida de la Junta de Castilla y León, con un cambio de estrategia que sitúe al sector lácteo como eje del desarrollo rural y económico.

Entre las principales medidas propuestas por el sector destacan el impulso del mismo a través de importantes subvenciones para el desarrollo de explotaciones ganaderas profesionales con mayor tamaño, automatización y viabilidad económica. Además, se plantea favorecer modelos asociativos o cooperativas que permitan mejorar la calidad de vida de los profesionales, así como favorecer al sector primario con una fiscalidad diferente.