ENCUESTA | Los zamoranos apelan a una prórroga de Las Edades del Hombre: aún hay "EsperanZa"

• “Pues sí deberían porque le vendría muy bien y la Semana Santa ya está adaptada a las Edades del Hombre".

• “Por supuesto, al menos un mes más. Bien para dar a conocer la ciudad y además una buena inyección económica”

• “Necesitarán la Catedral para Semana Santa así que yo creo que sería más perjudicial que beneficioso”

• “Sería bueno porque no ha habido mucha promoción y el tiempo ha sido muy malo, ahora que hace bueno al menos hasta junio deberían de dejarla abierta".

• “Yo creo que sí, por lo menos hasta junio”

• “A muchos no nos ha dado tiempo a ir porque las fechas no son las ideales así que deberían ampliar fechas sin duda”

• “Los exiliados no hemos tenido oportunidad de visitarlas, más tiempo de cara al verano, por favor”

• "No es lo que queramos, no es posible, seguros, contrataciones… es lo que hay”

• “Estuve ayer por Zamora y no vi ni una referencia ni anuncio de las Edades del Hombre”

• “Las Edades hacían gracia cuando fueron novedad, ahora ya cansan, la verdad”

• “Te guste o no, cuanto más tiempo, mejor"