ENCUESTA | Los zamoranos apelan a una prórroga de Las Edades del Hombre: aún hay "EsperanZa"
Muchos turistas aprecian que "no hay apenas información sobre la muestra en la ciudad" mientras que otros consideran que "ahora que empieza la primavera es cuando la gente se anima a venir a Zamora"
Si has pasado este fin de semana por la plaza de la Catedral, habrás observado colas kilométricas de gente. Su objetivo es entrar a Las Edades del Hombre, una de las visitas culturales más destacadas del año no solo en Castilla y León, sino en toda España. Se trata de una oportunidad única para conocer las ricas piezas de arte religioso que engloba "Esperanza".
La muestra entra en su recta final con la previsión de clausurar el próximo 5 de abril. Sin embargo, la llegada de la primavera suele ir acompañada de un incremento de visitantes, lo que lleva a pedira instituciones y zamoranos una ampliación que, a priori, parece que no entra en los planes de la organización, ya que los contratos son los que son.
¿DEBERÍAN AMPLIARSE LAS FECHAS DE LAS EDADES DEL HOMBRE?
• “Pues sí deberían porque le vendría muy bien y la Semana Santa ya está adaptada a las Edades del Hombre".
• “Por supuesto, al menos un mes más. Bien para dar a conocer la ciudad y además una buena inyección económica”
• “Necesitarán la Catedral para Semana Santa así que yo creo que sería más perjudicial que beneficioso”
• “Sería bueno porque no ha habido mucha promoción y el tiempo ha sido muy malo, ahora que hace bueno al menos hasta junio deberían de dejarla abierta".
• “Yo creo que sí, por lo menos hasta junio”
• “A muchos no nos ha dado tiempo a ir porque las fechas no son las ideales así que deberían ampliar fechas sin duda”
• “Los exiliados no hemos tenido oportunidad de visitarlas, más tiempo de cara al verano, por favor”
• "No es lo que queramos, no es posible, seguros, contrataciones… es lo que hay”
• “Estuve ayer por Zamora y no vi ni una referencia ni anuncio de las Edades del Hombre”
• “Las Edades hacían gracia cuando fueron novedad, ahora ya cansan, la verdad”
• “Te guste o no, cuanto más tiempo, mejor"
La XXVIII edición de la muestra abría sus puertas en Zamora el 16 de octubre. Tras un fuerte impulso inicial, la celebración de las navidades y las adversas condiciones climatológicas, en concreto once borrascas, disiparon parte de la atracción de visitantes, sobre todo, por parte de aquellos más indecisos que esperan a salir cuando el tiempo es más favorable.
Goteo continuo de grupos que han mantenido una aceptable afluencia de turistas en la ciudad, pero que con la llegada de la primavera se han multiplicado abarrotando las calles del casco histórico.
A priori, descartada
Aunque todavía no hay una decisión firme, todo apunta a que los compromisos firmados con las entidades e instituciones que ceden las obras que se exponen llevarán a cerrar según el periodo inicial. No obstante, de forma muy puntual y excepcional en alguna edición se ha producido una prórroga, luego hay "EsperanZa".
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