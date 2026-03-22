Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EDITORIAL ZAMORA: desaparicionesEdades del Hombre de Zamora, ¿prórroga?Novedades en Monte la Reina (Toro)Nuevos hermanos en las Capas Pardas de Zamora
instagramlinkedin

Cuentos al oído en el centro de Zamora

La IV edición del Festival Internacional de Oralidad "Narrar enamora" pone el broche final a su programa con varias actividades

Zamora. Susurrando cuentos.

Zamora. Susurrando cuentos. / Alba Prieto / LZA

Leticia Galende

Bajo un gran paraguas cubierto por tules, varios narradores han recorrido la calle Santa Clara, la Plaza de la Constitución y la Plaza de Castilla y León este domingo para susurrar cuentos al oído de los zamoranos.

La curiosa actividad se enmarca en el programa de la cuarta edición del Festival Internacional de Oralidad "Narrar enamora", que este año ha contado con la participación de once narradores, llegados desde diferentes puntos de la geografía nacional e internacional.

Zamora. Susurrando cuentos. Plaza Castilla y León

Zamora. Susurrando cuentos. / Alba Prieto / LZA

Cita que se clausura este domingo con varias actividades. La primera de ellas ha tenido lugar en el Museo Etnográfico de Castilla y León, consistiendo en un encuentro de narradores de Castilla y León. Los participantes han tenido la oportunidad de intercambiar experiencias y dar a conocer sus respectivas trayectorias compartiendo sus enseñanzas para abordar cuestiones importantes para el desarrollo de la profesionalización de este oficio en Castilla y León.

Zamora. Susurrando cuentos. Plaza Castilla y León

Zamora. Susurrando cuentos. Plaza Castilla y León / Alba Prieto / LZA

La segunda actividad del día ha sido una de las novedades del programa: "Susurrando cuentos". Acto en el que se ha salido a la calle para que el público pudiera vivir la experiencia de colocarse bajo el paraguas y que el narrador le contase un cuento a medida.

Noticias relacionadas y más

Zamora. Susurrando cuentos. Plaza Castilla y León

Zamora. Susurrando cuentos. / Alba Prieto / LZA

La cita se cierra esta tarde en Zamora con un taller de formación en cuentos, "Taller infinito de narración oral", impartido por Quico Cadaval y dirigido a narradores y personas interesadas en el mundo de la tradición oral. La inscripción es gratuita, siendo imprescindible traer un cuento oral para trabajar. Se requiere reserva previa en el Museo Etnográfico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Agredido un militante socialista en Tábara pateado en la cabeza
  2. Esta es la famosa cantante que actuará en Zamora por el Día de Castilla y León
  3. El resultado en la ciudad de Zamora, calle a calle, de las elecciones autonómicas de Castilla y León
  4. La antigua harinera de Carbajo, en Zamora se convertirá en 43 viviendas y 89 garajes
  5. Quién ha ganado las elecciones en Zamora: resultados elecciones autonómicas en Castilla y León 2026
  6. Siete voces para representar a Zamora; estos son los procuradores que encarnarán a la provincia en las Cortes de Castilla y León
  7. El dato sobre el tiempo en Zamora durante la Semana Santa de 2026 que no querrás saber
  8. Elecciones autonómicas del 15M en Castilla y León, en directo: la participación sube 1,56 puntos en la comunidad y 2,43 puntos en Zamora a las 18.00 horas

Multada con más de 200 euros cerca de Zamora por llevar la baliza V16 pero no poner la V10: la Guardia Civil intensifica la vigilancia antes de Semana Santa

Multada con más de 200 euros cerca de Zamora por llevar la baliza V16 pero no poner la V10: la Guardia Civil intensifica la vigilancia antes de Semana Santa

Cuentos al oído en el centro de Zamora

Cuentos al oído en el centro de Zamora

Atropello en Zamora capital: hay una herida de 44 años

Atropello en Zamora capital: hay una herida de 44 años

Zamorano, ¿estás seguro de que conoces Valorio?

El impuesto del coche de Zamora: el más bajo de la región para turismos y el más alto para automóviles de alta gama

El impuesto del coche de Zamora: el más bajo de la región para turismos y el más alto para automóviles de alta gama

¿Qué pasará con EsperanZa: cierre en fecha o ampliación? El futuro de la muestra se desvela este lunes

ENCUESTA | Los zamoranos apelan a una prórroga de Las Edades del Hombre: aún hay "EsperanZa"

ENCUESTA | Los zamoranos apelan a una prórroga de Las Edades del Hombre: aún hay "EsperanZa"

Colas kilométricas en La Catedral para ver Las Edades del Hombre en Zamora

Tracking Pixel Contents