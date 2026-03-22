Cuentos al oído en el centro de Zamora

Bajo un gran paraguas cubierto por tules, varios narradores han recorrido la calle Santa Clara, la Plaza de la Constitución y la Plaza de Castilla y León este domingo para susurrar cuentos al oído de los zamoranos.

La curiosa actividad se enmarca en el programa de la cuarta edición del Festival Internacional de Oralidad "Narrar enamora", que este año ha contado con la participación de once narradores, llegados desde diferentes puntos de la geografía nacional e internacional.

Zamora. Susurrando cuentos. / Alba Prieto / LZA

Cita que se clausura este domingo con varias actividades. La primera de ellas ha tenido lugar en el Museo Etnográfico de Castilla y León, consistiendo en un encuentro de narradores de Castilla y León. Los participantes han tenido la oportunidad de intercambiar experiencias y dar a conocer sus respectivas trayectorias compartiendo sus enseñanzas para abordar cuestiones importantes para el desarrollo de la profesionalización de este oficio en Castilla y León.

Zamora. Susurrando cuentos. Plaza Castilla y León / Alba Prieto / LZA

La segunda actividad del día ha sido una de las novedades del programa: "Susurrando cuentos". Acto en el que se ha salido a la calle para que el público pudiera vivir la experiencia de colocarse bajo el paraguas y que el narrador le contase un cuento a medida.

Zamora. Susurrando cuentos. / Alba Prieto / LZA

La cita se cierra esta tarde en Zamora con un taller de formación en cuentos, "Taller infinito de narración oral", impartido por Quico Cadaval y dirigido a narradores y personas interesadas en el mundo de la tradición oral. La inscripción es gratuita, siendo imprescindible traer un cuento oral para trabajar. Se requiere reserva previa en el Museo Etnográfico.